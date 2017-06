L´orgue de Sant Esteve de Banyoles s´hauria vist afectat per unes obres

El Bisbat de Girona va explicar ahir que unes obres a la teulada de l'església del monestir de Sant Esteve podrien ser l'origen del desmuntatge de tubs de l'orgue de l'església, un instrument musical que data del 1758 i és una de les joies del patrimoni català.

Aquesta seria l'explicació a la presència de tubs de l'orgue «tirats per terra» que va denunciar l'organista Miquel González, que té una alta estima pels orgues que hi ha a Catalunya i es preocupa per la seva conservació.

Fonts del Bisbat consultades ahir van assegurar que les obres de reforma fetes a la part de la teulada que es troba justament sobre l'orgue podrien haver requerit de desmuntar alguns tubs, i per això algú els pot haver vist a terra.

També van dir que hi ha hagut amb l'Ajuntament banyolí contactes per elaborar un projecte de restauració de l'orgue, que és econòmicament molt costós.

La titularitat del conjunt del monestir de Sant Esteve és del Bisbat però l'ús està cedit a l'Ajuntament de Banyoles.

El regidor de Cultura, Jordi Bosch, va admetre que l'orgue està en mal estat, però mai no ha vist els tubs tirats per terra. Va admetre que s'ha parlat de la restauració de l'orgue, però no a curt termini pel seu elevat cost.