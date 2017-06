Port Bo, Les Anxovetes, Els Cremats i Neus Mar actuaran a la 51a Cantada d'Havaneres de Calella

Calella de Palafrugell (Baix Empordà) es prepara per viure la tradicional Cantada d'Havaneres que enguany arriba a la 51a edició. Convertit en un dels principals esdeveniments de la cultura popular, serà el pròxim 1 de juliol i comptarà amb les actuacions de Port Bo, Les Anxovetes, Els Cremats i Neus Mar. La cantada començarà a dos quarts d'onze de la nit des de l'auditori que es munta per a l'ocasió a la platja de Port Bo i les seves conegudes voltes. Es podrà seguir en directe des de les mateixes roques, les més de 200 embarcacions amarrades o des de diferents platges de Calella i Llafranc gràcies a la instal·lació de pantalles gegants. Aquest esdeveniment, que va començar l'any 1966, aplega més de 30.000 persones. Per facilitar la mobilitat dels visitants, hi haurà un bus llançadora gratuït des de Palafrugell fins a Calella.

La platja de Port Bo i les seves conegudes voltes seran l'escenari d'una nova edició de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell (Baix Empordà). Serà el dissabte 1 de juliol i comptarà amb l'actuació de Port Bo, una formació local impulsora d'aquest esdeveniment, juntament amb altres amants del gènere, que no ha faltat a cap edició. També hi actuaran Les Anxovetes, formada només per veus femenines; Els Cremats i Neus Mar. Aquest dimarts s'ha donat a conèixer el cartell d'un espectacle que es clourà amb els mocadors al vent seguint el compàs de la popular havanera 'La bella Lola', un dels moments més esperats de la vetllada.

Cada any, més de 30.000 persones es reuneixen al voltant de les havaneres de Calella per deixar-se hipnotitzar per la màgia de l'ambient que es crea, assegudes entre les roques o en les més de 200 embarcacions amarrades a aquest espai. Com ja es ve fent en anteriors edicions, també es podrà seguir a través de pantalles gegants instal·lades a altres platges. Concretament a la platja del Canadell i a la del Port Pelegrí de Calella i també a la platja de Tamariu. A més a més, també es podrà veure des de la cèntrica Plaça Nova de Palafrugell.

Per facilitar la mobilitat dels assistents i tal com ja es va fer en l'edició anterior, hi haurà un autobús llançadora gratuït comunicarà Palafrugell amb Calella. També s'habilitarà una gran zona de pàrquing a l´espai firal de Palafrugell, punt des d´on sortirà l´autobús, que unirà, per l´Avinguda del Mar, l´Espai Firal (Palafrugell) amb l´Avinguda Joan Pericot i Garcia (Calella), amb una periodicitat de 15 minuts. El servei començarà a les 17.30 de la tarda i s´allargarà a la 1.30 de la matinada. L´any passat, prop de 2.000 persones van utilitzar-lo.

El regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Albert Gómez, ha destacat que aquest cap de setmana Calella serà l"´epicentre musical de Catalunya", ja que comptarà divendres amb el concert benèfic de Joan Manuel Serrat, dissabte la tradicional Cantada i diumenge l´actuació de Mishima dins el marc del Festival Í-Taca.

Aquest acte, que té els seus orígens l´any 1966 amb una trobada de cantaires a la taverna de Can Batlle, va tenir ja des de l´inici un gran èxit i això va obligar als organitzadors a repetir l´acte a la platja d´en Calau. A partir de l´any 1969, l´Associació d´Amics de Calella, organitzadora de la Cantada en aquell moment, va decidir traslladar-la a la plaça del Port-Bo, on es celebra actualment sota l´organització de l´Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.

Finalment, l´alcalde del municipi, Josep Piferrer, ha afirmat "que Catalunya ha donat una gran importància a la cultura popular en els darrers anys, fet que també té a veure amb l´evolució que han experimentat les Havaneres i la Cantada de Calella". Al mateix temps, ha esmentat la identitat pròpia que tenen les Havaneres i la Cantada, fet que permet portar a tot arreu del país una tradició sorgida des de Palafrugell.