Cesc Gelabert serà a "El Laboratori" i actuarà a l´Ésdansa de Les Preses

El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert serà un dels integrants de l'espai d'experimentació El Laboratori i també oferirà el seu espectacle "Solos" a la nova edició del festival de dansa tradicional Ésdansa, presentat aquest dimecres a Barcelona, i que tindrà lloc del 21 al 27 d'agost a Les Preses.



L´Ésdansa 2017 ha programat espectacles on la creació i la innovació es posen a disposició de la dansa tradicional, com per exemple els nous llenguatges de la jota a través de Miguel Ángel Berna, o la dansa catalana de nova creació com "Acròstic", de l´Esbart Ciutat Comtal.







Companyies i espectacles d'Ésdansa 2017 from Marboleny on Vimeo.

RCR Arquitectes

140 hores de tallers

L´expressivitat tradicional i el mestissatge d´influències es troben a "A vore", de Sònia Gómez i Ramon Balagué, i el circ i la dansa encaixen i es nodreixen l´un de l´altre amb "EguRa",La dansa en un entorn natural serà present al Parc de Pedra Tosca amb un itinerari on descobrir danses tradicionals i alhora un espai natural únic, recuperat gràcies a la feina innovadora de RCR Arquitectes.També es ballarà a l´era,, i es peregrinarà fins a la petita ermita de Sant Matí del Corb per fer un salt en el temps a través dels Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat.Dins les propostes internacionals, aquesta ens convida a viatjar per. Una de les "perles internacionals" d´aquest any, coincidint amb el 35è aniversari del festival, serà poder veure, aprendre i ballar amb un final de festa amb la Dansa de les Mil Mans d´Indonèsia, Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat.Aquest any l´Ésdansa´T, la part de formació de dansa tradicional del festival, reestructura els seus tallers en un nou horari comú de dilluns a divendres i dóna cabuda als joves amb un itinerari propi, l´Ésdansa´T Jove, una nova línia que completa l´En total, seran més de 140 hores de tallers distribuïts en tres línies, una d´elles amb dos itineraris, i impartits al llarg de cinc dies, posicionen un any més l´Ésdansa´T com a màxim referent formatiu i veritable Campus de la dansa tradicional.La presentació del festival ha comptat amb l'assistència del director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció cultural de la Generalitat de Catalunya,, i l´alcalde de Les Preses,, els quals han avalat la trajectòria de l´Ésdansa i han felicitat a l´organització pels 35 anys d´història.El director de l´Ésdansa,, ha recalcat la necessitat d´entendre la dansa tradicional com un treball creatiu viu i en constant evolució.