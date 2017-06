El forense que va embalsamar Dalí qualifica l´exhumació de «surrealista»

El forense que va embalsamar Salvador Dalí, Narcís Bardalet, va qualificar ahir de «surrealista» tot l'enrenou causat per l'ordre d'exhumació del cadàver del pintor.

Bardalet va puntualitzar que sent el «màxim respecte» per la jutge de Madrid que ha pres aquesta decisió, però va proposar l'opció prèvia, «que potser no ha estat valorada», d'extreure una mostra d'ADN a les restes del pare oficial de Pilar Abel, ja mort.

«Que se li practiqui primer a qui pagava les factures –en referència al progenitor de la dona que diu ser filla de Salvador Dalí–, al pare teòric», va insistir el sotsdirector de l'Institut de Medicina Legal de Girona.

Narcís Bardalet considera que s'haurien d'esgotar opcions com aquesta abans de procedir a una exhumació, encara que ha rememorat el pintor surrealista amb la frase «l'important és que es parli de mi».

«Tant que havia parlat ell de l'àcid desoxiribonucleic (ADN) i mira, ara segur que no para de riure a la tomba», va dir Bardalet.

El forense va desmentir, tal com sosté Pilar Abel, que existeixi una màscara mortuòria de la qual es podria extreure la informació genètica de Salvador Dalí i va detallar que es va intentar en el moment de l'embalsamament, però va resultar impossible realitzar-la.

«Hi havia el perill de carregar-nos els bigotis mítics de Dalí, els que com ell deia marcaven sempre les deu i deu, així que es va fer una prova a la galta de tres o quatre centímetres i es va descartar finalment».

Qüestionat sobre les restes d'aquest petit intent, Bardalet va precisar que, «juntament a la resta de material quirúrgic utilitzat, es va enviar a incinerar tal com obliga la normativa i bé saben els hospitals», encara que no descarta que algun treballador hagués optat per conservar-los, «perquè un ja no se'n refia».

En tot cas, el forense considera que «la màscara és com el monstre del llac Ness, que ningú l'ha vist», i va insistir que s'analitzi primer l'ADN de la persona que figura com a pare de Pilar Abel.