Lluís Homar es posarà a la pell de Cyrano al Temporada Alta

Lluís Homar es posarà a la pell de Cyrano de Bergerac en una adaptació del clàssic d'Edmond Rostand dirigida per Pau Miró i que s'estrenarà al Temporada Alta i posteriorment farà temporada al Teatre Borràs i girarà per Catalunya. Miró i Homar treballen nou junts després de l'èxit tant artístic com de públic del muntatge 'Terra Baixa'.

'Cyrano' serà un dels plats forts del Temporada Alta 2017, que se celebrarà de l'11 d'octubre al 10 de desembre i que compta amb 17 coproduccions entre les quals destaquen 'Blasted (Rebentats)' de Sarah Kane i direcció d´Alícia Gorina i 'Vània', una versió lliure de l´obra d´Anton Txèkhov, dirigida per Àlex Rigola.

Pau Miró, Roger Bernat, Carla Rovira, Lali Ayguadé, Sol Picó, Marc Rosich, Mal Pelo i Llàtzer Garcia són alguns dels directors i companyies que presentaran muntatges coproduïts en la propera edició del Festival.

El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha presentat aquest dimecres les 17 coproduccions del certamen, no encara la programació completa que es farà més endavant. "Les coproduccions d'aquest any han estat de les més difícils -de programar- i no és -pel fet- que hi hagi menys pressupost", ha apuntat. En aquest sentit, ha dit que van decidir reduir la programació, però no la part de producció.

Entre aquestes coproduccions en destaca 'Cyrano', amb Lluís Homar i direcció de Pau Miró. Després de l´èxit artístic i de públic de 'Terra Baixa' i Lluís Homar, Temporada Alta presenta una adaptació del clàssic Cyrano de Bergerac d'Edmon Rostand. Amb la reescriptura de Pau Miró com a base i un repartiment encapçalat per Lluís Homar, l'espectacle tancarà el certamen. Completen el repartiment Joan Anguera, Albert Prat, Àlex Batllori i Aina Sanchez.

Homar ha recalcat la vocació popular de 'Cyrano' com també la tenia 'Terra Baixa'. L'actor ha assenyalat que no pretenen explicar tota l'obra sinó que escolliran cinc personatges de l'obra i a través d'ells explicar la història. Pau Miró ha ressaltat que la seva idea és explicar l'essència del text i que no es notin les intervencions que hi faran com no es veien gairebé a 'Terra Baixa'. Sobre tot els interessa la "ferida" de Cyrano, que "és aquest nas, que és incapaç de vèncer. No pot vèncer la batalla contra aquest nas".

Sunyer ha destacat que, de les 17 coproduccions, 11 seran d'autoria catalana. "No és que ho busques especialment", ha indicat. "També hi ha una part gran de creació contemporània", ha afegit el director del certamen, qui ha citat en aquest punt a 'Blasted (Rebentats)' de Sarah Kane i direcció d´Alícia Gorina. El repartiment del muntatge està encapçalat per Pere Arquillué. El muntatge s´estrenarà al festival gironí i es podrà veure, més tard, al TNC.

Finalista del Premi Quim Masó 2016, arriba a Temporada Alta 'La visita de la vella Dama', dels Farrés Brothers, una coproducció amb el Teatre Lliure i la pròpia companyia. Vicky Peña protagonitza aquesta versió del clàssic de Friedrich Dürrenmatt que combina el teatre visual i el teatre de text i que s'estrenarà a Girona a la tardor per després fer temporada al Teatre Lliure. També amb el Lliure, el Festival presenta 'El metge de Lampedusa', una coproducció dirigida per Miquel Górriz escrita per Pietro Bartolo, metge a Lampedusa, i protagonitzada per Xicu Masó.

Sol Picó

Sunyer també ha recalcat la col·laboració amb el Mercat de les Flors per presentar 'Dancing with frogs' de Sol Picó. El director del Temporada Alta ha manifestat que Picó se centra en el muntatge en el món dels homes amb un grup heterodox de ballarins masculins. L'espectacle s'estrenarà al Centro Conde Duque de Madrid, i després passarà pel Temporada Alta i al Mercat de les Flors.

Un dels altres muntatges presentats és 'Els nens desagraïts' escrit i dirigit per Llàtzer Garcia i coproduït amb la Sala Beckett. Seguint amb produccions d´artistes gironins, es presentarà 'El color de la llum', un nou muntatge de Ferran Joanmiquel que estarà coproduït amb la Sala La Planeta i que explora el món del fotoperiodisme i l'ètica professional.

Pel que fa la col·laboració amb agents de fora de Catalunya, destaca l'estrena al Festival de 'Vània (versió lliure de l´obra d´Antoni Txèkhov)', dirigida per Àlex Rigola i coproduïda per Temporada Alta i Teatros del Canal de Madrid; 'The Mountain, the Truth and the Paradise', de la companyia Mal Pelo amb el Théâtre de la Ville de París i en col·laboració amb el Théâtre de l´Archipel de Perpinyà, i 'No se registran conversaciones de interés' de Roger Bernat, coproducció amb el Grec. Festival de Barcelona i amb el francès Mucem de Marsella.



Reducció de preu de les entrades

Per altra banda i en el context de la reducció de l'IVA d'alguns espectacles, Sunyer ha destacat que abaixaran alguns preus de les entrades del Temporada Alta perquè quan el govern espanyol va fixar l'IVA del 21% ells els van apujar. "Es lògic que ara si l'IVA baixa, nosaltres els abaixarem". La idea és que reduiran menys les entrades cares i més les barates.