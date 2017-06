Pilar Abel tindria dret al 25 per cent de l´herència de Dalí si en fos la filla

Pilar Abel tindria dret al 25 per cent de l'herència de Dalí si finalment aconseguís ser reconeguda com la filla legal de l'artista. Tota una fortuna. Així ho ha explicat l'advocat Antoni Sant: «Si fos la filla, tindria dret a la legítima, que, segons el codi civil català, és la quarta part de l'herència en el moment de la mort de l'artista».

Mort el 1989, Dalí va fer hereu universal l'Estat espanyol, que per delegació atorga la gestió i administració de la col·lecció de pintures i obres d'art, els museus de l'Empordà i dels drets d'autor del pintor a la Fundació Gala-Dalí de Figueres, creada pel propi artista.

La pitonissa figuerenca que ha aconseguit que una jutgessa de Madrid ordeni l'exhumació del cos de Dalí per practicar-li una prova de paternitat, tindria dret, si l'ADN l'acredités com a descendent biològica de l'artista, a la quarta part «dels béns en el moment de la mort de l'artista», aclareix Sant. Per tant, no tindria drets sobre els negocis que posteriorment hagin pogut prosperar, com ara perfums o altres productes promocionats sota la marca Dalí.

Si la figuerenca Pilar Abel guanyés el cas, però no s'arribés a un acord amb l'Estat espanyol, hereu de Dalí, aleshores la llei preveu un tràmit de valoració a càrrec de pèrits i la validació d'un jutge.

Si s'apliqués el codi civil espanyol, el percentatge seria molt superior, ja que en aquest cas Abel tindria dret a dues terceres parts de l'herència.

En qualsevol cas, la dona que sosté que la seva mare va mantenir relacions sexuals ocultes amb el geni del surrealisme durant els anys de Cadaqués, seria de la nit al dia dipositària d'una fortuna difícil de calcular atenent que el que cal valorar, al marge dels edificis i altres propietats, són obres d'art que tenen una tassació oscil·lant en el temps i sempre subjectiva.

Recentment, la Fundació Dalí ha pagat 2,1 milions per un retrat que Dalí va fer el 1925 a la seva germana adolescent.

Però aquest no és el preu més elevat pagat pel fruit dels pinzells del figuerenc. El 2011, la casa Sotheby's de Londres va aconseguir adjudicar el Retrat de Paul Eluard, obra de l'any 1929, per quasi 16 milions d'euros. La tela havia sortit a subhasta per uns 5 milions però va triplicar el seu preu perquè un comprador per telèfon, que no va voler que se l'identifiqués, se'n va encapritxar.

La Fundació Gala-Dalí ha anunciat la presentació d'un recurs per evitar l'exhumació del cos, que reposa sota una làpida a la sala de la cúpula geodèsica del Teatre-Museu de Figueres.

La decisió legal de declarar Abel filla de Dalí permetria a la pitonissa reclamar la legítima i tindria a partir d'aquell moment un període de 10 anys per fer-ho. Passats 10 anys, prescriurien els seus drets d'hereva.

Dalí no és el primer cas d'ordre d'exhumació per aclarir la paternitat. Com a precedent, hi ha el cas de l'empresari de Jerez José María Ruiz Mateos, les restes del qual van ser exhumades el 7 d'abril del 2017 per realitzar una rova de paternitat mitjançant la confrontació del seu ADN amb el d'Adela Montes de Oca per ordre del jutge. Aquesta prova va donar positiuva i va confirmar que era el pare biològic.

Un mes abans, va ser exhumat el cos de Leoncio González de Gregorio, el marit de «la Duquesa Roja», com a conseqüència de la demanda de paternitat interposada per Rosario Bermudo. Les proves li van donar la raó i es va obrir un altre procés per l'herència.