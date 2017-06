La premsa mundial es fa ressò de l´ordre judicial d´exhumació del pintor

La notícia de l'orde d'exhumació del cadàver de Dalí ha revolucionat la ciutat de Figueres i la província de Girona, i ha traspassat fronteres per la reputació internacional que té el pintor català. Diaris de prestigi com The New York Times o The Guardian n'han fet ressò, igual que els mitjans espanyols.

El Mundo obria ahir la secció de cultura amb: Dalí, exhumat per la seva filla pitonissa?, acompanyat d'una imatge de Pilar Abel juntament amb la seva mare. «Des de nena la seva mare i la seva àvia li deien que aquell senyor del bigoti rar amb el qual alguna vegada es van creuar pel carrer era el seu pare, no va ser fins al 2015 quan Pilar Abel es va decidir a presentar una demanda per ser reconeguda com a filla de l'artista. I dos anys després el Jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid ha atès la seva demanda de paternitat i la porta fins a les últimes conseqüències: l'exhumació del cos de Dalí», publicava el diari espanyol.

Més enllà anava el diari El País que titulava: Una filla del gran masturbador?, i feia ressò de la sorpresa que en «el catàleg de les més escandaloses perversions» de Dalí, a ningú se li acudís que pogués tenir descendents amb «personal del servei». Els diaris catalans, com La Vanguardia, portaven la notícia a portada i l' Ara recollia les declaracions de la pitonissa Pilar Abel, qui afirmava que es posaria el cognom de Dalí.



Mitjans internacionals

La notícia també va aparèixer a les pàgines dels principals mitjans internacionals. Mentre el diari Nord-americà The New York Times explicava l'ordre judicial d'exhumació del cadàver del pintor i l'oposició de la Fundació Gala Dalí, el rotatiu britànic The Guardian aprofundia en la vida de l'artista català.

«Alguns creuen que Dalí era gai i una vegada va tenir un idil·li amb el poeta Federico García Lorca, altres que tenia sentiments per la seva única germana Anna Maria. Altres, però, creuen que la seva vida sexual es limitava a la masturbació», exposava el diari britànic en la seva edició d'ahir.

Altres mitjans de comunicació europeus com el francès Le Monde i l'italià Corriere della Sera també portaven ahir en les seves pàgines la notícia de l'ordre de l'exhumació del cadàver de Dalí. Aquest últim mitjà, fins i tot, apostava com hagués estat la reacció del pintor figuerenc davant d'aquesta notícia: «Com hauria reaccionat a una absurda notícia com aquesta? Estem segurs: somriuria. Apassionat com era, absurd i improbable».

La notícia també va arribar fins a Sud-amèrica. El diari argentí Clarín explicava la decisió del jutge de Madrid citant les paraules de la magistrada en què deia que l'exhumació és «necessària» per «no existir restes biològiques ni objectes personals sobre els quals practicar la prova per l'Institut Nacional de Toxicologia».