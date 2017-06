Les veus de Viggo Mortensen i Andrea Motis inauguren l'(a)Phònica de Banyoles

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, obrirà la seva 14a edició aquest divendres 30 de juny, amb les veus de Viggo Mortensen & Rafel Plana, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet, Fredy Beats i Auxili, entre d´altres. Fins al diumenge 2 de juliol, el festival comptarà amb 44 propostes artístiques entre actuacions i activitats paral·leles, amb més del 75% gratuïtes.

El festival començarà amb la presentació a les comarques gironines de Ramas para un nido, espectacle de poesia i música a càrrec de l´actor nord-americà d´ascendència danesa Viggo Mortensen i el músic i compositor Rafel Plana, amb totes les entrades exhaurides (Auditori de l´Ateneu de Banyoles, 20 h).

Una hora i mitja més tard serà el torn de Maria Arnal i Marcel Bagés que, després de descobrir-los en la passada edició del festival en un format íntim, tornen a l´(a)phònica per presentar el seu primer disc, "45 cerebros y 1 corazón" (Fina Estampa, 2017), (Teatre Municipal de Banyoles, 21:30 h, 10/13 €).

A continuació tindrà lloc la presentació a les comarques gironines del nou treball d´Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet, "Emotional Dance" (Impulse!, 2017). El concert tindrà lloc en un indret emblemàtic, amb l´estany de rerefons (Estrella Damm Club Natació Banyoles, 23:30 h, 15/18 €).

Després d´aquest concert el festival ja es traslladarà a l´escenari Juanola La Muralla, on actuarà el beatboxer Fredy Beats, guanyador en dues ocasions del campionat estatal de beatboxers (Juanola La Muralla, 01 h, gratuït), i Auxili, la banda d´ska i reggae ontinyentina, que arribarà a Banyoles amb la gira Foc i vent per tancar la primera nit de festival (Juanola La Muralla, 01:30 h, gratuït).



Últimes entrades

El festival continuarà tot el cap de setmana amb artistes com José González, Morgan, La iaia, Clara Peya, L´amor fora de mapa, Aqueles, Howlin´ Dogs o MuOM, entre molts altres. Per a alguns dels espectacles, com Puges o baixes de Paco Viciana i el concert de Marlango, queden poques entrades a la venda.



Activitats paral·leles

Pel que fa a les activitats paral·leles del festival, possibles gràcies a la col·laboració amb diverses entitats, col·lectius i establiments del Pla de l´Estany, aquest dijous 29 de juny se´n duran a terme dues: Veus de primera, i el tast de concerts de Màia.

Veus de primera és una instal·lació artística de la mà d´Obrador BNY que es podrà veure a la plaça de Catalunya (inauguració a les 19:30 h).

El concert del duet de pop, folk i electrònica Màia tindrà lloc a les 21 h al Pati de Ca la Flora (gratuït).

A partir del divendres 30 de juny també tindran lloc altres activitats com els tasts de concerts de The Escarteen Sisters, Corrandes són Corrandes, Deux Clichés, David Mauricio, Chet i Alidé Sans.

També es durà a terme la presentació del llibre "El dolor de la bellesa" de Roger Mas, amb el mateix autor; es podran visitar exposicions, com "Banyoles il·lustrada" i la instal·lació artística "Ursonate karaoke" de cabosanroque.

A més, hi haurà els concerts de Cor de Teatre Joves i Cor de Teatre Formació, i es podrà participar a un taller relacionat amb la imatge del festival: Personatges il·lustres de Banyoles, entre moltes altres activitats.