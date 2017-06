Myles Sanko actuarà al Tempo sota les Estrelles a la plaça dels Jurats de Girona

El cantant de Ghana Myles Sanko repassarà el seu repertori acompanyat de la seva banda al complet en un concert al festival Tempo sota les Estrelles, que tindrà lloc a Girona del 20 de juliol al 13 d'agost.

Sanko actuarà el 28 de juliol amb Phil Stevenson (guitarra), John Mapp (baix), Tom O'Grady (teclat), Rick Hudson (bateria), Gareth Lumbers (saxo) i Tom White (trombó) a la plaça dels Jurats, que per primer any no servirà sopar durant l'espectacle, i convertirà l'espai en un auditori de 450 places, amb un escenari cobert, tot al servei d'una bona audició.

La Barcelona Jazz Orquestra, Dolo Bertan i Fantastic Negrito són alguns dels altres intèrprets destacats de la 9a edició del festival. La Giorquestra, Manu Guix i la Jove Big Band de Girona amb Tricia Boutté completaran les actuacions que es faran a l'escenari principal, la plaça dels Jurats.

Com els últims anys, el Tempo tindrà un segon escenari: el Village del passeig Arqueològic, on la música es combina amb la gastronomia i també hi ha un espai per als vins de Peralada i un altre per als sucs de Biodrissa. Sanjosex&Belda seran els encarregats d'inaugurar enguany aquest espai i de donar el tret de sortida al festival el dijous 20 de juliol a les 21 h amb el seu espectacle Càntut, de recuperació de cançons que només es mantenen en la tradició oral.

El Village estarà obert cada dia del festival des de les 11 h del matí fins a les 2 de la matinada, amb un espai per menjar i beure, i s'hi portaran a terme diverses activitats, com vermuts musicals, concerts, tallers o espais literaris.

A més, aquest any el Village acollirà també el Tempito, que tots els dissabtes a les 12 h oferirà animació i propostes pensades per als més petits.

El tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va remarcar ahir durant la presentació que Tempo sota les Estrelles «és un clar valor afegit de Girona, una ciutat que aspira a ser un referent cultural», i va afegir que «el mes de juliol s'ha convertit en un moment cabdal per ensenyar el patrimoni tant als gironins com als visitants».

En la mateixa línia, la diputada de la Diputació de Girona M. Àngels Planas va destacar la capacitat que té el festival per combinar, en un espai singular, la gastronomia i la música d'artistes emergents i de grups consolidats.

El director del festival, Albert Candela, va explicar que una de les principals novetats d'enguany és la col·laboració del projecte social i solidari de Biodrissa amb el festival.



La Fundació Drissa

L'entitat Fundació Drissa, promotora de la iniciativa, serà present cada dia al Village amb els seus productes ecològics.

«Tempo sota les Estrelles seguirà apostant pel foment de la integració social. Per aquest motiu, una persona usuària de Biodrissa amb discapacitat mental vendrà, durant el festival, aliments i begudes saludables i d'elaboració pròpia».

L'any passat, fins a 22.000 persones van passar pel Village, que es clausurarà el 13 d'agost amb un concert sorpresa.