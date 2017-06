Temporada Alta estrenarà «Cyrano» de Lluís Homar i 17 coproduccions

Lluís Homar tancarà la pròxima edició de Temporada Alta amb Cyrano, un projecte personal de l'actor dirigit per Pau Miró, que serà una de les 17 coproduccions del festival, que se celebrarà de l'11 d'octubre al 10 de desembre a Girona.

Segons va informar ahir el seu director, Salvador Sunyer, Temporada Alta reduirà aquest any la programació perquè compta amb un pressupost menor, però mantindrà el nombre de coproduccions, perquè «el sector necessita aquest impuls econòmic per poder aixecar els projectes».

Carla Rovira, Lali Ayguadé, Sol Picó, Marc Rosich, Mal Pelo i Llàtzer Garcia són alguns dels directors i companyies que presentaran muntatges coproduïts pel festival.

A més de Cyrano amb Lluís Homar, destaca Blasted (Rebentats), de Sarah Kane, amb direcció d'Alícia Gorina i un repartiment encapçalat per Pere Arquillué, i Vània, una versió lliure d'Antón Chéjov, dirigida per Àlex Rigola per a un aforament de 60 persones.

Lluís Homar i Pau Miró ja van treballar junts a Terra Baixa i Lluís Homar i ara tornen a unir esforços a Cyrano, envoltats del mateix equip artístic, amb Sílvia Pérez Cruz en la composició musical.

La intenció de Cyrano és la mateixa que la de Terra Baixa, va dir Lluís Homar: «Oferir teatre popular, obres i personatges que la gent reconegui, però sacsejant l'obra».

Pau Miró està treballant en una adaptació amb només cinc personatges, interpretats per Joan Anguera, Aina Sánchez, Albert Prat, Àlex Batllori i Lluís Homar en el paper del Cyrano de Bergerac.

«La idea és adaptar l'obra per poder narrar tota la història només amb cinc personatges, i fer-ho en vers alexandrí, com si el propi autor hagués escrit una versió acústica de la seva obra».

«És una adaptació depurada, que busca l'essència i que se centra en la ferida que té Cyrano, un home que es pot enfrontar a milers d'homes amb l'espasa però no es pot enfrontar al seu nas».

Aquesta obra farà el mateix recorregut que Terra Baixa i Lluís Homar: primer Temporada Alta, després Teatre Borràs de Barcelona i finalment gira.

«Vull estar al Teatre Borràs per Nadal perquè és una obra arriscada, però a la vegada popular, i estar en un teatre com el Borràs per Nadal anima que hi assisteixi tota la família», segons Homar.

Cyrano tancarà el festival Temporada Alta, que aquest any tindrà un pressupost menor perquè ha perdut la subvenció que li atorgava el Ministeri de Cultura, que l'any passat va ser de 54.000 euros, segons Sunyer.

No obstant, el director va anunciar que els preus de les entrades baixaran com a conseqüència de la reducció de l'IVA cultural.

El nombre de coproduccions es mantindrà respecte a l'any passat, cinc de les quals són col·laboracions internacionals i les altres amb companyies o institucions com el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Sala Beckett, Teatres del Canal de Madrid o festival Grec de Barcelona.