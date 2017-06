l matí, a sota el meu carrer, uns altaveus comencen a disparar música que dura tot el dia. La majoria de vegades són clàssics dels anys setanta i vuitanta, que van repetint de forma rutinària. Tinc la sort que m'agrada Queen, una de les propostes que més sona. Però puc entendre que a algú no li agradi o que acabi cansant. Des de les botigues fins als xiringuitos de platja, tots hem de suportar música, fins i tot si no en volem sentir. Per trobar silenci i escoltar la naturalesa s'ha de marxar molt lluny. Hi ha restaurants que un cop hi entres, et venen ganes de tornar a marxar. No es pot ni conversar. Quan demano si poden abaixar la música –si és que es pot anomenar algunes vegades música el que posen–, em miren amb cara estranyada. Al gimnàs –hi vaig a quarts de set del matí quan puc– no hi ha res pitjor que entrar mig adormit i trobar-te un cop de puny a les oïdes. Algun cop he demanat que canvïin de cadena. El pitjor, emperò, no és la música, sinó que t'hagin posat xerraires frívols. A l'autobús que em porta de Manresa a Barcelona també he de suportar de tant en tant les cadenes preferides dels conductors. Un dia hi havia un aficionat a Rock FM, una emissora que escolto de vegades; però que quan es posa a tocar rock dur, si és quan tornes a casa, pots acabar amb el cap com un tambor. Quelcom que també pot passar, segons el moment del dia i l'estat d'ànim, si escoltes les suites de Bach o les òperes de Haendel. Aquesta obsessió per haver d'escoltar música a tot arreu i aguantar el que faci falta, em sembla una invasió a la privacitat i a la tranquil·litat que tots mereixem.