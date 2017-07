Robert Fàbregas presenta el llibre «En un grapat de lluna»

La defensa de la imaginació i la fantasia en el món accelerat i alienant va presidir ahir la presentació del nou llibre de l'escriptor saltenc Robert Fàbregas, En un grapat de lluna (El Cep i la Nansa Edicions). La presentació del tercer llibre de Fàbregas va anar a càrrec del crític Pere Parramon i del mateix autor a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt.

Es tracta d'un recull de dotze contes i narracions que tenen com a referència la lluna i la seva influència sobre les nostres vides: des de calendaris antics, passant per les marees o gaudint-la com una deessa. Director de la Casa de Cultura Les Bernardes, Fàbregas reflexiona sobre noves opcions de vida, més tranquil·les i reposades, les quals prenen la natura com a referència i guia.