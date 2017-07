Mishima tanca l'edició més multitudinària del Festival Ítaca

El grup barceloní Mishima posarà aquest diumenge punt final a l'edició més multitudinària del Festival ítaca. En concret, aquest any més de 10.000 espectadors hauran passat pels diferents concerts que s'han celebrat principalment en espais del Baix Empordà. Això és un 30% més que l'edició anterior on es va arribar als 7.400 assistents. Segons el director del festival, Fran Arnau, l'èxit de públic d'aquest 2017 es deu a la bona acollida que va tenir el concert de revetlla de Sant Joan, on es va triplicar el nombre d'espectadors en relació a l'edició passada. Arnau destaca també, la consolidació de l'Ítaca com el festival que "obre l'estiu". "Nosaltres tenim l'honor de ser els que comencem la temporada i pretenem ser una alternativa o al menys un tastet als grans festivals de música que es fan en aquesta època", ha destacat.

La platja de Port Bo de Calella de Palafrugell serà testimoni aquest diumenge de la clausura d'una nova edició del Festival Ítaca. I l'encarregat de fer-ho serà Mishima, el grup liderat per David Carabén que posa fi a un mes i mig de concerts que han deixat un rècord d'espectadors. Si l'any passat es va superar el llindar dels 7.000, aquest 2017 el festival s'enfila fins més enllà dels 10.000.

El director de l'Ítaca, Fran Arnau, reconeix que estan "molt satisfets" de veure que s'han consolidat en quantitat de públic i alhora que es manté un nivell de qualitat "molt alt". En aquest sentit, Arnau ha explicat que l'elecció de Mishima és "una aposta segura" per tancar de la millor manera aquesta edició. "Sempre busquem un cap de cartell molt potent que t'aporti molt, i Mishima amb el nou disc està funcionant molt bé", ha remarcat.

Durant un mes i mig, el festival ha 'desembarcat' a Barcelona, Girona i set localitats del Baix Empordà. En concret han estat: Torroella de Montgrí, l'Estartit, Palafrugell, Pals, La Pera, Gualta i la Bisbal d´Empordà, amb diferents propostes artístiques. S'han programat una vintena de concerts, teatre, activitats familiars i xerrades, amb la voluntat de promoure la cultura i reivindicar-la "com un dret bàsic".

La present edició destaca també per l'èxit de diverses propostes en petit format i que han esgotat les localitats, com la Pujada al Montgrí, amb 700 participants, la desena edició del JazzPera, amb 600 espectadors, o l'actuació de Pau Riba a Púbol, amb més de 200 assistents.