La 14ena edició del festival (a)phònica de Banyoles tanca amb un èxit d'ocupació

El festival (a)phònica de Banyoles ha tancat la seva 14ena edició aquest cap de setmana amb un 85% d'ocupació mitjana i amb la meitat dels concerts de pagament amb les entrades exhaurides. Entre ells, els més concorreguts han estat el de Viggo Mortensen i el compositor Rafel Plana o el concert de Marlango. Els espectacles gratuïts també s'han omplert de públic amb les actuacions de Funkysteps & The Sey Sisters, Gemma Humet i La iaia. El certamen ha ofert del 30 de juny al 2 de juliol fins a 44 propostes musicals per a tots els gustos en una vintena d'espais de la ciutat.

Tres dies de concerts i música de tots els estils. Així s'ha tancat la última edició de l'(a)phònica de Banyoles aquest diumenge. El festival ha exhaurit les entrades de cinc dels onze concerts de pagament i ha comptat amb un ocupació mitjana del 85%, un 5% més que l'any passat. Les actuacions de pagament de més èxit han estat les de Viggo Mortensen i el músic i compositor Rafel Plana; la de Paco Viciana o el concert de Marlango.

Pel què fa als espectacles gratuïts, algunes de les més concorregudes han estat les de Funkysteps & The Sey Sisters, Gemma Humet i La iaia a l´escenari Juanola La Muralla, on també van actuar Fredy Beats, Auxili, Aqueles, Renaldo & Clara, Howlin' Dogs i 2princesesbarbudes. El Monestir de Sant Esteve també es va omplir per escoltar el concert de la formació de cants harmònics MuOM.

El certamen també ha comptat amb múltiples activitats paral·leles a través de la col·laboració de diverses entitats i establiments de la comarca com ara presentacions de llibres, tallers, concerts de petit format o instal·lacions artístiques.



Un esdeveniment de referència

L'(a) phònica va néixer l'any 2004 en el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana i al llarg d'aquests anys s'ha consolidat com un esdeveniment de referència. En les darreres edicions, ha aplegat més de 18.000 assistents i pels seus escenaris hi ha passat artistes com Jorge Drexler, The Excitements, Maïa Vidal, Joan Margarit & Carles Margarit, Standstill, Juan Perro, Mishima, Las Migas, Joan Miquel Oliver o Quimi Portet, entre d'altres.