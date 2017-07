El concert de Mishima a Calella de Palafrugell tanca l´edició més multitudinària del Festival Ítaca

La banda barcelonina Mishima va tancar ahir la cinquena edició del Festival Ítaca Cultura i Acció, a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell. El grup liderat per David Carabén posa fi a un mes i mig d'una gira que ha deixat un rècord d'espectadors, superant els 10.000.

L'edició d'enguany del Festival Ítaca també ha batut el rècord, i s'ha consolidat com la més multitudinària de la història del festival. Per primera vegada, l'Ítaca ha superat la barrera dels 10.000 assistents i s'ha situat per sobre dels 10.500, un 40% més respecte els 7.456 de l'any passat.

Segons el director del festival, Fran Arnau, l'èxit de públic d'aquest 2017 es deu a la bona acollida que va tenir el concert de revetlla de Sant Joan, on es va triplicar el nombre d'espectadors en relació a l'edició passada amb les actuacions de Zoo, Ítaca Band, Lágrimas de Sangre, Def con Dos, Sara Hebe, Roba Estesa i Hora del Joglar a la platja de l'Estartit. Arnau destaca també, la consolidació de l'Ítaca com el festival que «obre l'estiu».

«Nosaltres tenim l'honor de ser els que comencem la temporada i pretenem ser una alternativa o almenys un tastet als grans festivals de música que es fan en aquesta època», ha destacat.

En aquesta edició, destaca també la bona acollida de les propostes de petit format, algunes de les quals van esgotar totes les places disponibles, com la pujada al Montgrí, amb 700 persones, la 6a edició del JazzPera, amb 600 espectadors, o l'actuació de Pau Riba a Púbol, amb més de 200 assistents. Fran Arnau, reconeix que estan «molt satisfets» de veure que s'han consolidat en quantitat de públic i alhora que es manté un nivell de qualitat «molt alt».

Durant un mes i mig, el festival ha «desembarcat» a Barcelona, Girona i set localitats del Baix Empordà (Torroella de Montgrí, l'Estartit, Palafrugell, Pals, La Pera, Gualta i la Bisbal d'Empordà), amb diferents propostes artístiques. S'han programat una vintena de concerts, teatre, activitats familiars i xerrades, amb la voluntat de promoure la cultura i reivindicar-la «com un dret bàsic».