«Estiu 1993», a la selecció oficial del premi LUX 2017 del Parlament Europeu

´Estiu 1993´, òpera prima de la catalana Carla Simón, és una de les deu pel·lícules seleccionades que competiran pel premi LUX que atorga el Parlament Europeu. Un guardó que des del 2007 reconeix aquells films que tracten temes importants pel debat públic europeu. La pel·lícula, que explica la història d´un nena de sis anys que es queda sense pares i no sap com gestionar el dolor i les emocions causades per aquesta pèrdua, ja ha estat guardonada en festivals internacionals com la Berlinale, el Cannes Écrans Juniors o el Festival de Màlaga. La guanyadora del Premi LUX 2017 s´anunciarà el 15 de novembre a Estrasburg i serà promoguda per part del Parlament Europeu.

La Frida, la protagonista de la pel·lícula, és una nena de sis anys que afronta el seu primer estiu amb una nova família després de la mort de la seva mare. Però ´Estiu 1993´ és autobiogràfica. Explica la història de la Carla Simón, la directora del film, que quan tenia 6 anys va perdre la seva mare i va anar a viure amb els tiets i la cosina. Segons ha explicat Simón, la pel·lícula vol ser un retrat sobre la seva infància, sobre com va gestionar l´encaix en la seva nova família i també pretén mostrar com es percep la mort des del punt de vista d´un nen.

La pel·lícula ha estat guardonada arreu del món. Entre els nombrosos premis que ha rebut destaquen els de la millor òpera prima i el gran premi de la secció Generation Kplus a la 67a edició del Festival de Berlín, la Bisnaga d´Or del Festival de Màlaga, el premi a la millor pel·lícula al Cannes Écrans Juniors a Cannes, el guardó a la millor direcció del Festival de Cinema de Buenos Aires i el premi al millor llargmetratge i nova crítica en el 10è Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT).

La pel·lícula guanyadora del premi LUX 2017 s´anunciarà el pròxim 15 de novembre a Estrasburg i serà promocionada pel Parlament Europeu tant a nivell comunitari com internacional. ´Estiu 1993´ és una producció d´Iniciafilms, coproduïda per Avalon PC, i compta amb la participació de TV3, TVE i la col·laboració de Media, l´ICAA i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.