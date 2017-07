Vila assegura que la Generalitat presentarà recurs per evitar entregar les obres de Sixena

El conseller de Cultura, Santi Vila, va confirmar ahir que a principis d'aquesta setmana es presentarà el recurs contra la interlocutòria de la jutgessa d'Osca que fixa el 31 de juliol com a data límit perquè la Generalitat entregui al monestir de Sixena les 44 obres que s'exhibeixen al Museu de Lleida.

Vila va lamentar que el conflicte hagi arribat fins a les amenaces personals que, segons assegura, hauria rebut ell mateix. Ho va dir ahir des de la Pobla de Segur, on va participar en la baixada dels raiers per la Noguera Pallaresa a bord d'una de les quatre embarcacions.

Dijous passat la jutgessa va decidir que la Generalitat ha d'informar al Govern d'Aragó sobre com i quan farà el trasllat de les obres i va posar com a data límit per aquesta tasca el 25 de juliol. A més, el 31 s'ha de fer efectiva l'entrega de les peces.

El conseller de Cultura va assegurar que és «molt lamentable que aquesta qüestió no es pugui tractar d'una manera civilitzada sinó a cop de resolució judicial». Santi Vila va insistir que el Govern presentarà recurs a la interlocutòria perquè actua ajustat a dret i confia guanyar «aquesta batalla lamentablement judicialitzada».

«És molt lamentable que se'ns amenaci, fins i tot a mi personalment, amb inhabilitacions, amb multes, amb algunes expressions encara més agressives que em semblen molt impròpies d'un estat de dret on impera sempre la democràcia», va concloure el Conseller.

La polèmica per les peces va sorgir arran que el govern aragonès va demanar traslladar-les a Aragó. Les obres són originàries del monestir de Sixena però feia dècades que restaven exposades al Museu de Lleida i al MNAC.