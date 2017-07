Anna Meléndez rep el 3r premi del concurs DKV Fresh Art

La gironina Anna Meléndez, estudiant de l'institut Santigago Sobrequés de Girona, ha guanyat el tercer premi de la novena edició del concurs DKV Fresch Art, ha informat l'organitzador del concurs.

L'estudiant, que ha presentat a la categoria d'escultura l'obra Consumits a l'instant, ha estat premiada amb 1.000 euros i el centre educatiu rebrà 1.000 euros més per invertir en material o activitats formatives.

Per la seva banda, Javier Martínez García, estudiant de Madrid, es va proclamar vencedor en la categoria de pintura amb l'obra Producto disponible. Aquest guardó està dotat amb una beca de 3.000 euros que el jove artista podrà invertir en material o formació. Darío López Martínez, estudiant de València, va rebre els 2.000 euros del segon premi per Me parecería violento titular la obra.

Els premis es van fer públics en un acte a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.