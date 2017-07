Aragó instarà l'auxili de la policia si Catalunya no cedeix els béns de Sixena

El govern aragonès sol·licitarà el suport de les forces de l'ordre públic per recuperar els béns del Monestir de Sixena que considera que són seus i que pertanyen al Museu de Lleida si la Generalitat no compleix l'ordre dictada per la jutgessa d'Osca per portar a terme la seva devolució abans del 31 de juliol.

Així ho va assegurar als mitjans de comunicació la consellera d'Educació i Cultura, Mayte Pérez, després d'assistir ahir a Osca a la firma d'un conveni per impulsar la divulgació del llegat del científic Santiago Ramón y Cajal.

La responsable política va destacar que el nou acte dictat per la titular del Jutjat de Primera Instància número 1 d'Osca per tornar a instar el compliment d'una sentència dictada fa dos anys incorpora com advertència a les autoritats catalanes l'obertura de la via penal en cas de desobeir novament l'ordre.