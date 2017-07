El Crist Jacent de Fita baixarà de la Catedral a la Casa de Cultura pels 90 anys de l'artista

L'escultura en marbre "Crist Jacent" de Domènec Fita, obra de 1959, considerada la peça d'art del segle XX més notòria de la Catedral de Girona, baixarà per primera vegada a la part més mundana de la ciutat per exhibir-se a partir del 15 de novembre a la Casa de Cultura en una de les cinc exposicions programades per commemorar en gran el 90è aniversari de l'escultor, que viu a la seva casa de Montjuïc, on durant anys va tenir una escola d'art on es van formar nombrosos gironins.

Les institucions gironines han convingut celebrar a través de la Fundació Fita els 90 anys d'un artista que, segons ha dit en la presentació el comissari del programa, l'arquitecte Kim Bover, ha demostrat posseir una creativitat "sense límits" que ha impedit que se'l pugui etiquetar en cap estil perquè ha tingut potència per "ell crear el seu propi estil".

La commemoració de l'aniversari, que s'escaurà el 10 d'agost, ha de servir per fer evident la gran diversitat de materials i de temes tractats per un artista que ha experimentat amb infinits recursos i tècniques al llarg d'una dilatada carrera que suma ja una setantena d'anys com a creador. Els actes començaran els mesos d'octubre i novembre i duraran fins el mes de gener.

La primera exposició es farà al Museu d'Art de Girona i rep el títol "Divorcis amb la tradició". Dirigida per la mateixa directora del museu, Carme Clusellas, s'inaugurarà per les Fires de Sant Narcís per mostrar obres fetes per encàrrec com ara el cap de "Sant Benet" del Monestir de Montserrat, "Sant Andreu", i, entre altres, les maquetes de l'escultura "Pau i Treva" de l'Abat Oliva.

La Fundació Valvi acollirà "Laberint de la llibertat a través del nu", dirigida per Maguí Noguer, que a partir del 9 de novembre mostrarà la formació acadèmica de Fita i el camí recorregut per l'artista per trencar amb la tradició fins arribar a l'abstracció a través de dibuixos, pintures i escultures que tenen el denominador comú del nu.

La Casa de Cultura acollirà dues exposicions més a partir del 15 de novembre. A la planta baixa es podrà visitar "El buit sobre el ple", que és la mostra que inclourà el "Crist Jacent" que requerirà d'una grua per ser extret per sobre de les reixes de la capella del Sant Sepulcre on es troba exhibit des del fa més de mig segle. Aquesta mostra, dirigida per Sebastià Goday i Lluís Freixas, també tindrà l'"Ecce Homo" i vol mostrar el diàleg entre l'ombra i el relleu a través d'escultures, pintures i altres peces.

A la seu de la Fundació Fita, situada a la segona planta de la Casa de Cultura, s'instal·larà "Geometrització per la ruptura", una mostra organitzada per Ignasi Esteve amb la voluntat de mostrar la sistemàtica del treball de Fita.

Finalment, el 22 de novembre d'inaugurarà a l'Auditori de Girona "Un gest sobre textures i colors", amb escultures i obra pictòrica de gran format de Fita amb motiu de l'estrena de la composició musical escrita per a l'ocasió per Joaquim Rabasseda i dirigida per Ricard Oliver, al front del Cor de Cambra de la Diputació de Girona.

En dia de la inauguració de les mostres de la Casa de Cultura, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, pronunciarà una conferència sobre "L'Art Contemporani en la litúrgia després del Concili Vaticà II".

Per altra part, es presentarà el llibre "Unes mirades en l'obrar de Fita", amb textos de Narcís Comadira, Joaquim Español, Pilar Parcerisas, Lluïsa Faxedas, Joaquim Jubert i Judit Subirachs.

Fita mateix, als seus 90 anys d'edat, explicarà la seva obra en uns "Vermuts d'art" que es faran al Museu d'Art i consistiran en visites guiades a l'exposició "Divorcis amb la tradició".



Medalla Pro Ecclesia et Pontifice



A la presentació del programa a la Casa de Cultura de Girona, el bisbe Francesc Pardo ha anunciat que la Santa Seu ha concedit, a peticio del propi bisbe de Girona, la concessió de la medalla "pro ecclesia et pontifice" a Domènec Fita per haver sabut "expressar l'experiència de Déu amb bellesa". Fita serà el tercer gironí a rebre la insígnia pontifícia, després del notari Ramon Palomero i Domènec Bosch, ja traspassat, que va ser president del Patronat de la Santa Creu de La Selva.

A l'acte hi van participar Eudald Casadessús, delegat del Govern a Girona, Marta Madrenas, alcaldessa, i Pere Vila president de la Diputació.