El film «Estiu 1993» és la segona millor estrena per còpia del cap de setmana

La pel·lícula Estiu 1993, dirigida per Carla Simón i rodada a la Garrotxa, s'ha erigit com la segona millor estrena per còpia del cap de setmana a tot l'Estat, ha informat Avalon en un comunicat.

De fet, ha estat número 1 a 17 cinemes d'Espanya i ha aconseguit la segona millor mitjana per còpia de les estrenes d'aquesta setmana per sota de Gru 3.

A més, amb només 37 còpies –totes elles en català–, s'ha introduït al TOP10 de recaptació global del diumenge, entre pel·lícules de més de 130 còpies.

Després de l'èxit d'aquest cap de setmana, Estiu 1993 es podrà veure a noves sales com per exemple Renoir Retiro de Madrid i altres sales que Avalon donarà a conèixer pròximament.

Estiu 1993 es presentarà aquesta nit a la sala Truffaut de Girona (21h) en un acte amb la presència de la seva directora.

La cinta explica la història de Frida, una nena de sis anys que afronta un primer estiu amb una nova família després de la mort de la seva mare.

El film està basat, en part, en la infància i els records de la directora, Carla Simón, els pares de la qual van morir víctimes de la sida quan ella era una nena.

La cinta ha recollit guardons arreu del món, entre els quals destaca el premi de la Millor òpera prima a la 67a edició del Festival de Berlín i el gran premi de la secció Generation Kplus del mateix certamen. Just després, Estiu 1993 va recollir la Bisnaga d'Or del Festival de Màlaga, i va ser distingida com la millor al Cannes Écrans Juniors a Canes.

Ahir es va saber que, a més, és una de les deu pel·lícules seleccionades que competiran pel premi LUX que atorga el Parlament Europeu.