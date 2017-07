Les pel·lícules donen el tret de sortida al Beatles Weekend del disc «Sgt. Pepper's»

La beatlemania té la capital a partir d'avui a l'Estartit amb l'obertura oficial de l'exposició Els Beatles i el cinema, i amb l'inici d'un cicle de projeccions (19 hores, Entitat Municipal Descentralitzada) amb Love Me Do: The Beatles '62, un film sobre la història de la banda de Liverpool firmat per Peter Trollope el 2012.

El Beatles Weekend de l'Estartit arriba a la dotzena edició consolidat com la cita de l'estiu de la beatlemania per recordar els 50 anys de la publicació de Sgt. Pepper's, considerat d'una manera practicament unànime per la crítica com el disc més influent de la història del pop-rock.

Les projeccions, a ritme d'una diària, posaran sobre la taula la repercussió del disc en el cinema amb films com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la comèdia musical dirigida el 1978 per Michael Schultz.

També es projectarà The Rutles, All You Need is Cash, un repàs en clau de paròdia a la vida dels Beatles de la mà dels Monty Puthon que va finançar George Harrison.

La trobada anual de tribut als Beatles oferirà les pel·lícules, l'exposició, tallers, conferències, un concert de versions divendres al Mariscal i, dissabte al matí, una sortida a les illes Medes en vaixell amb una formació musical interpretant Beatles. Hi ha també un dinar amb menú Beatles al restaurant El Robert, que és seu també d'una exposició.

Dissabte a la tarda tindrà lloc una conferència de Santi Carulla, cantant de Los Mustang, experts a versionar el grup més famós de la història del pop-rock. Carulla serà l'agraciat aquest any amb el premi Beatlemaníac de l'Any.

Tot plegat desembocarà en els concerts de dissabte a la nit a La Llevantina amb Nito Figueras i Laura Simó, que interpretaran el seu nou espectacle de versions dels Beatles. També pujarà a l'escenari una banda de producció pròpia exclusiva per a l'ocasió amb Mazoni i altres artistes que oferiran les cançons de Sgt. Pepper's.

Diumenge sonaran sardanes a ritme de Beatles a les 20 hores a la plaça Església amb la Principal de Banyoles i la Cobla de l'Escola de Música de Torroella.