La província de Girona acollirà el festival de cant coral més important del món

L'11è Simposi Mundial de Música Coral arribarà a Catalunya entre el 22 i el 29 de juliol. Es tracta del festival més important del món de cant coral, segons els organitzadors, que comptarà amb l'actuació dels 24 millors cors del moment a nivell internacional i reunirà unes 2.000 persones.

Els concerts tindran lloc el diumenge 23 de juliol a Llívia, Olot i Palafrugell; el dilluns 24, a Girona, i el 28, a Ripoll.

L'església de la Mare de Déu dels Àngels de Llívia rebrà el grup estatunidenc The Rose Ensemble, que compta amb més de vint anys de trajectòria en els quals s'han especialitzat en música antiga.

Per la seva banda, Olot rebrà als també estatunidencs Salt Lake Vocal Artists, un cor de gran prestigi que destaca per la seva qualitat vocal, versatilitat, passió i so.

A Palafrugell hi actuarà l 'Ellerhein Girl's Choir d'Estònia, una coral formada exclusivament per noies. Ellerhein és un centre d'estudi on els cantants reben formació vocal, solfeig i harmònica, i el seu repertori inclou des de música coral clàssica a peces de compositors destacats d'arreu del món.

A la Parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona hi actuarà el Shenyang Daily Children Choir xinès, un cor infantil format pel grup Shenyang Daily juntament amb els nens del Conservatori de Música de la mateixa ciutat.

Finalment, Ripoll rebrà el cor infantil Tajimi Choir. Provinents del Japó, la formació pretén cercar la perfecció implacable del seu cant.

Paral·lelament als concerts es duran a terme conferències i classes magistrals amb els millors directors a nivell internacional, i ja s'ha confirmat la presència d'Eric Whitacre, un dels compositors més prestigiosos del món.