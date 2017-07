Cap Roig s´inaugura divendres amb 11 concerts amb totes les entrades venudes

El director del festival de Cap Roig, Juli Guiu, ha confirmat avui una "gran arrencada" de l'edició d'aquest any, que s'inaugura divendres que ve, amb onze concerts dels vint-i-sis programats amb les localitats esgotades i prop de 40.000 entrades venudes actualment.

Guiu ha explicat a Efe que aquests onze espectacles, que formen part de la cita que impulsa la Fundació Bancària La Caixa, són els d'Anastacia, Pretenders, Norah Jones, Estopa, Silvia Pérez Cruz, Melendi, Els Amics de les Arts, India Martínez, Luis Fonsi, Dani Martín i David Bisbal.

A més, l'organització avança que queden les últimes entrades per als concerts de Wilco, Woody Allen, Passenger, Umberto Tozzi, Hombres G, Ben Harper, Andrea Bocelli i Jason Derulo.

"Estem molt contents amb el ritme de venda d'aquest any", reconeix obertament Juli Guiu, que recorda que, habitualment, el públic es bolca abans de l'arrencada en la compra de localitats i que, després, comença una fase d'estabilitat per registrar una nova punta, una vegada que els turistes arriben a la Costa Brava.

El primer concert que va esgotar les entrades va ser el de Norah Jones, que tindrà lloc el 29 de juliol, seguit dels d'Anastacia (14 juliol) i Els Amics de les Arts (2 d'agost).

El director del festival explica que, aquest any, la programació és "encara més eclèctica" que en les anteriors edicions, gràcies en part també que s'ha ampliat respecte a l'any passat.

"Hi ha un públic que agraeix actuacions com la inaugural d'aquest 2017, a canvi del grup americà Wilco (7 de juliol), o la d'Iván Ferreiro i Ramon Mirabet (7 d'agost)", diu Juli Guiu, qui considera que s'ha obert el ventall a aquest seguidor de la coneguda com a música independent.

Una de les incorporacions d'última hora ha estat la de Woody Allen (8 de juliol), el nom del qual es va conèixer després del primer anunci del cartell.

Guiu detalla que ell es passa tot l'any amb contractacions d'artistes, però que ha de marcar-se una data per presentar Cap Roig, "encara que sempre queda algun forat i si trobes el músic adequat i la data encaixa se suma a la programació".

El director recorda que això mateix va passar en anys anteriors amb Bryan Adams o amb James Arthur quan la producció, que correspon a Clippers Live, va demostrar també tenir cintura una vegada presentat el festival.

Tot i que encara caldrà esperar fins al final d'agost per conèixer si Cap Roig bat un nou rècord d'assistència, les 40.000 entrades venudes fins al moment són per a Juli Guiu un bon senyal d'èxit de l'edició del 2017, que arrenca aquest divendres de la mà de Wilco.