El Govern interposa recurs contra la resolució del Jutjat d'Osca sobre Sixena

El Govern va interposar ahir recurs de reposició davant el Jutjat de primera instància i Instrucció número 1 d'Osca contra la resolució que requereix a la Generalitat que comuniqui al govern d'Aragó, com a molt tard el proper 25 de juliol, la manera en què pensa traslladar els 44 béns de Sixena que hi ha al Museu de Lleida.

La jutgessa va fixar el 31 de juliol com a data límit per fer aquesta entrega però l'executiu català ha presentat recurs al·legant que els béns no podrien sortir sense que abans el Consorci del Museu n'exerceixi el seu dret de defensa.

El Govern insisteix en demanar l'execució provisional de la sentència que obliga a lliurar l'art i que es permeti a dos tècnics designats pel Departament de Cultura que puguin comprovar in situ i informar sobre les condicions en què es troben els béns exposats provinents del Museu Nacional d'Art de Catalunya, ja lliurats.