Jordi Amat publica «Com una pàtria», una biografia de l´intel·lectual Josep Benet

L'escriptor Jordi Amat (Barcelona, 1978) va presentar ahir Com una pàtria. Vida de Josep Benet, una biografia sobre el polític i intel·lectual Josep Benet (1920-2008) basada en centenars de documents inèdits, que explica les fites de la lluita antifranquista de Benet i mostra els matisos d'un personatge «complex» destacat al llarg de la segona meitat del segle XX.

«La dificultat de Benet és que té una trajectòria molt extensa i ha estat complicat resseguir un personatge que va anar canviant en el temps», explica l'autor.

«Hi havia moltíssima documentació. No només revistes clandestines, sinó també documents sobre el fet de penjar banderes o segells per recaptar fons per presos de La Model. Tot això m'ha permès reconstruir una època molt fosca», afegeix Amat.

També filòleg, Amat ha explicat que la vida de Benet va ser «dura» amb un context de pobresa durant la infantesa. Per això, tenia una concepció clara de la classe obrera i «era habitual que parlés de diners i de tenir feina».

L'autor destaca la «valentia» d'un personatge que sabia «on podia fer mal a la bèstia», en relació al règim franquista. «Benet es converteix en un conspirador permanent , sempre per intentar que la dictadura sigui més feble i per fer créixer el catalanisme».

La vídua de Josep Benet, Florència Ventura, certifica que qualsevol cosa «li era un pretext per obrir una escletxa».

Com una pàtria. Vida de Josep Benet també parla de la relació amb els principals homes de lletres del seu temps com Josep Pla, Joan Sales, Joan Fuster i Josep Maria de Sagarra, i de les col·laboracions amb els nous líders del nacionalisme de la postguerra com ara Fèlix Millet, Jordi Pujol o Josep Tarradellas.

Edicions 62 va publicar el 2008 el primer volum de les memòries de Benet. En un segon volum estava previst que Benet expliqués les fites del seu activisme antifranquista. Amb la seva mort, el projecte va quedar interromput fins que ara Jordi Amat el completa.