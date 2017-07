Tres museus gironins col·laboren en la creació del Museu Virtual de la Moda

El Museu de l'Empordà i el Museu del Joguet de Figueres, i també el Museu Etnogràfic de Ripoll col·laboren en la creació del Museu Virtual de la Moda de Catalunya que s'espera llançar el març de l'any vinent.

El nou museu mostrarà centenars de peces de vestir històriques catalanes, entre les quals n'hi haurà les dels museus gironins.

De les 6.499 peces de vestir històriques que es conserven a Catalunya, només un 6% estan a l'abast del públic.

El Museu Virtual de la Moda de Catalunya, www.museudelamoda.cat, té com a objectiu mostrar totes les peces de vestir històriques de les col·leccions públiques catalanes en una plataforma virtual, per tal d'aconseguir el relat de la història catalana del vestit, des del segle XV al segle XXI.

La majoria de les peces que es conserven estan en reserves i magatzems dels museus que les custodien. El material que no s'ha exposat mai està poc o gens documentat.

A la regió de Girona, l'equip de documentació l'associació Walden, grup de gestió del patrimoni cultural i històric encarregat del projecte del museu virtual, ja està documentant unes 35 peces dels fons del Museu Empordà i del Museu del Joguet de Catalunya, i també de l'Etnogràfic de Ripoll.

El projecte del Museu va rebre el novembre de l'any passat el II Premi Lluís Carulla dotat amb cent mil euros.

La historiadora de l'art Laura Casal-Valls n'és la ideòloga i directora, i treballa juntament amb l'equip de l'associació Walden.

El finançament de la Fundació Carulla permetrà llançar el març vinent el web on hi haurà la catalogació i documentació d'una primera part de les peces de vestir.

Les feines se centren a buscar, documentar, catalogar i fotografiar les peces de vestir. També se seguirà buscant finançament públic i privat per seguir amb la documentació de peces fins a arribar a la totalitat de les que es conserven.

El Museu virtual estarà adreçat tant a especialistes com al públic en general. De cada peça hi haurà quatre apartats: moda, context, autor i consumidor. Es treballa per oferir un web intuïtiu i molt visual similar al de webs per comprar roba en línia.

El catàleg, secció principal i essencial del web, es podrà visualitzar també en format de línia cronològica, per mostrar l'evolució de la moda al llarg del temps.

El web tindrà opcions per donar suport al Museu Virtual de la Moda de Catalunya, com per exemple «apadrina una peça». A més, disposarà del seu perfil propi a diverses xarxes socials.