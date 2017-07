Gaspar, l´ànima més negra de Girona

If You Feel Something és el debut en solitari de Gaspar, un gironí apassionat de la música negra que va començar a forjar aquest projecte fa més de cinc anys. Emmarcat en el moviment Neo Soul i R&B, aquest EP de cinc cançons combina balades amb temes d'una gran elegància en els quals parla d'amor, sexe i relacions sentimentals. Publicat fa poques setmanes a les principals plataformes digitals, emissores i mitjans digitals d'Anglaterra, Alemanya o Taiwan ja se n'han fet ressó.

Fa una mica més d'una dècada, Gaspar Castellà va començar a entrar en el món de la música negra a través del hip-hop. «Vaig descobrir un món nou. El hip-hop em va acostar al funk, el soul, el R&B, el rap...». També va començar a cantar gospel amb Gospelians, que va suposar un «espai d'aprenentatge, on descobrir-me i provar-me».

Un pas important en la seva carrera va ser el seu contacte amb Urban, antic membre de Geronación: «Vaig estar a càrrec de la producció musical del disc 33, cosa que va suposar un repte important per a mi».

De mica en mica, Gaspar va començar a compondre els seus temes, que ha madurat durant anys. «Des de Girona és molt complicat trobar músics i algun productor d'aquest estil amb qui recolzar-te. El Neo Soul i el R&B tenen un codi que no tothom entén».

Per arribar a llançar el seu EP, hi hagut diferents personatges clau, entre ells l'Urban, o l'exdirector del Black Music Festival, Jordi Planagumà, que va fer arribar una demo a David Cardenal (Little Red Corvette Records). A partir d'aquest contacte, el projecte musical de Gaspar es va accelerar: Una producció de primer nivell i la gravació d'un videoclip dirigit per Jon J i produït per Kareem Johnson, que han treballat amb estrelles com Beyoncé o Justin Bieber. En el vídeo del tema Til you fall asleep, s'explota la vessant més sensual del músic gironí. L'EP ha comptat amb la producció de Quiroga, una de les principals referències del soul a l'Estat.

Gaspar explica que, al marge de promocionar el seu EP, ja està treballant en la formació d'una banda, així com amb temes nous amb l'objectiu de tenir prou material per presentar un espectacle en directe l'any 2018.