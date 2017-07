Jorge Drexler tria Temporada Alta per estrenar el seu nou treball discogràfic

El músic, cantautor i metge uruguaià Jorge Drexler ha escollit el Festival Temporada Alta per estrenar a l'Estat espanyol el seu nou treball discogràfic, el 13è de la seva carrera, i que arriba després de l'èxit de Bailar en la cueva, que va reportar dos Grammys Llatins a un autor que ostenta un Oscar a la Millor Cançó el 2005.

El festival ha anunciat que aquest matí a les 10 hores posarà a la venda les entrades per aquest espectacle i també les d'altres artistes que s'han donat a conèixer com un avançament de la programació: Els Amics de les Arts, que presentaran el seu últim treball; la maliana Oumou Sangaré, una de les grans de la música africana actual; Concha Buika, artista de Palma de Mallora amb arrels a Guinea Equatorial, The Gramophone Allstars Big Band, que estrenaran al Festival Maraca Soul, el seu nou disc i nou espectacle i, per acabar, Diego El Cigala, que visitarà Temporada Alta per oferir un recital molt íntim acompanyat del pianista Jaime Calabuch.



Circ i teatre

A més, s'avancen també alguns muntatges teatrals que es podran veure a la tardor com l'espectacle de circ Saloon, un western ple d'acrobàcies i música en directe de la companyia canadenca Cirque Éloize; ART, de Yasmina Reza i amb direcció de Miquel Górriz; ¡Quien Tuvo Retuvo!, un espectacle còmic de Faemino y Cansado; E.V.A., una peça escrita per Julio Manrique, Marc Artigau i Cristina Genebat per celebrar 25 anys sobre els escenaris de la companyia T de Teatre; l'actor i director balear Pep Tosar, que torna a Temporada Alta per presentar Federico García, un recull bibliogràfic de la vida i obra del poeta granadí García Lorca a través de la música, la dansa, el text i l'audiovisual, i El Petit Príncep d'Àngel Llàcer i Manu Guix que repetirà al Festival després de la seva estrena el 2014 i havent estat vist per gairebé 200.000 espectadors.



Avançament d'horaris

El Festival, i els equipaments teatrals de Girona i Salt, avancen l'horari de les funcions entre setmana després de valorar les respostes d'una enquesta feta a 1.861 espectadors en la passada edició de Temporada Alta. Les funcions començaran, doncs, a les 20.30 hores llevat d'uns casos concret que s'anunciaran en cada cas.

L'artista Manel Esclusa, un dels fotògrafs catalans més destacats, firma el nou cartell del festival. Les entrades s'abarateixen per l'aplicació de la baixada de l'IVA.