Sixena vol que el jutjat d'Osca anul·li la protecció de les 44 obres d'art de Lleida

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena ha demanat al jutjat d'Osca que anul·li la protecció de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida. Ho ha fet mitjançant un escrit, presentat ahir al jutjat d'instrucció 1 d'Osca per sol·licitar que la jutgessa declari la nul·litat d'una resolució del 18 d'abril de 2017 del llavors conseller de Cultura, Santi Vila, en què el conseller notifica a entitats i institucions lleidatanes que no autoritza la disgregació de la col·lecció del Museu de Lleida i, per tant, no autoritza la sortida dels 44 béns del Museu de Lleida.

La Generalitat ha acompanyat aquesta resolució, signada per Vila, al recurs de reposició presentat aquest dimarts contra l'última interlocutòria del mateix jutjat que ordena traslladar les 44 obres del Museu de Lleida a Sixena abans del 31 de juliol, com a data límit.