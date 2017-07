Agustí xercavins, un geògraf malaguanyat

ascut a Girona el 7 de juliol de 1947 i fill d'un metge otorrinolaringòleg, es formà a la Salle (batxillerat), l'Institut (preuniversitari), l'Estudi General de Girona i la Universitat de Barcelona. Una malaltia infecciosa aguda, a partir dels quatre anys, li afectà la mobilitat, però ell –amb una tenacitat i un esforç suplementari– no va privar-se de fer moltes de les activitats de la població il·lesa.

Admirava la neu i l'alta muntanya. Dedicà moltes hores a estudiar els climes de muntanya mitjana i alta dels Pirineus Orientals i en dibuixà mapes i climodiagrames de Gaussen. Durant poc més de deu anys, gaudí de la plenitud acadèmica. Els seus treballs –guardats en una biblioteca o dispersos en revistes acadèmiques– foren tinguts en compte i admirats pels especialistes de la geografia física i botànica.

Va ser el primer professor titular de geografia del Col·legi Universitari de Girona, quan encara no existia una universitat pròpia i el centre depenia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La tasca docent que hi desplegà fou qualificada com a excel·lent i es remarcà per la dedicació a l'alumnat i en l'organització de les classes pràctiques.

Compaginà la docència formal amb el treball de camp, la divulgació dels coneixements geogràfics en articles, xerrades i conferències, i assistí a congressos i trobades de professionals de la matèria. També va fer tasques de gestió com a secretari del centre i coordinador de nucli, unitat o secció. Seriosament i amb bon humor.

Però l'acompanyà la fatalitat i li mancà un paisatge més humà. Quan caminava per una vorera de la Gran Via, després d'un sopar acadèmic, el desembre de 1990, fou atropellat per un cotxe que s'estavellà contra la façana d'una botiga i li fracturà el fèmur.

Les seqüeles de l'accident i la «vergonyosa, indecent i tercermundista infraestructura» del centre universitari de Girona, «ubicat, per a desgràcia dels que tenim problemes físics, en el gairebé inaccessible Barri Vell i en edificis farcits de barreres arquitectòniques» (les paraules entre cometes són seves), l'abocaren a una situació delicada. Percebia, sentia i vivia un medi hostil.

Tampoc no pogué evitar allò que Horacio Capel, catedràtic de geografia humana, assenyala com a fenomen propi del lloc de treball del nostre amic: «La comunidad científica está sometida a violentas tensiones, como resultado de una implacable lucha por los prestigios y –en definitiva– por el poder». Un paratge on molts es presenten com a abanderats en la defensa dels Drets Humans... a l'Àfrica, Amèrica o Àsia, i són incapaços d'emparar-los en l'espai més proper.

El 1993 es va veure obligat a demanar la baixa per incapacitat permanent per al servei i a traslladar la residència a Barcelona. Allunyat de les inquietuds que l'omplien, va resistir fins que va poder. Ens va deixar el juny de 2003, a punt de complir 56 anys, segons que he trobat en un diari de Barcelona... Sense la dissort, ara, aquest juliol, n'hauria pogut celebrar 70.

Quan llegeixo Bertolt Brecht o m'enfilo a més de 2.500 metres d'altitud, penso en Agustí Xercavins i Comas, un geògraf desaprofitat. Des d'aquestes línies li tributo el meu record.