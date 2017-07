Escenaris 2017 tanca amb 13.000 espectadors a 20 municipis del Gironès

Uns 13.000 espectadors han pogut gaudir de prop de 100 actuacions del festival Escenaris 2017 en 20 municipis diferents de la comarca: Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Llagostera, Madremanya, Medinyà, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i Vilablareix.

La consellera comarcal de Cultura, Maria Mercè Roca, ha destacat el paper del Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació de Girona, com a dinamitzadors i coordinadors de l'esforç que el conjunt de municipis dediquen al seu propi projecte cultural local.

Per altra banda, el President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, ha assegurat que Escenaris és el reflex d'una gestió mancomunada per poder articular serveis i projectes de qualitat, fent possible que tothom pugi accedir a la cultura amb les mateixes condicions.

Tot i que per motius meteorològics no es va poder portar a terme la cloenda d'Escenaris 2017 a l'emblemàtic edifici dels Banys Àrabs de Girona, el balanç és «molt positiu i ja s'està treballant per la següent edició», segons els organitzadors. El festival ha acollit teatre, música i altres gèneres.