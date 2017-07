Puig es mostra convençut que els murals no sortiran del MNAC

El conseller de Cultura, Lluís Puig, va qualificar ahir de «despropòsit» el conflicte per l'art de la Franja i es va mostrar convençut que els murals de Sixena no sortiran del MNAC.

En una entrevista a Els Matins de TV3, el conseller va precisar que les grans institucions culturals del món indiquen que no es poden traslladar.

Puig afirma, d'altra banda, que les recents sentències del TC –que no són «ni cap èxit ni cap triomf»– reconeixen que la política lingüística del Govern és «constitucional» i lamenta que el partit polític que va recórrer les lleis ho va fer només per «malmetre la convivència lingüística del país».

Així mateix, va reclamar una major dotació de finançament per a la Cultura i va recordar que per arribar a la mitjana europea caldria una aportació per part de totes les administracions de 100 euros més per habitant.

Puig va explicar que se sent un privilegiat per haver treballat sempre amb la cultura i insisteix que convé parlar de la cultura «com una eina de transformació social» i «com a motor de llibertat». «És el màxim calat que li podem donar», va precisar