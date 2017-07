S´estrena el tràiler de «La pell freda»

La pell freda, la reeixda novel·la de l'escriptor català Albert Sánchez Piñol, ja té tràiler cinematogràfic. L'adaptació a la gran pantalla d'aquesta obra arribarà als cinemes al 20 d'octubre sota la batuta del francès Xavier Gens i ha estat coproduïda per RTVE. La cinta està protagonitzada per David Oakes, Aura Garrido i Ray Stevenson, i entre el seu repertori també hi ha John Benfield, Iván González i Ben Temple, entre d'altres. La pell freda narra la història de dos militars destinats a una illa perduda enmig de l'oceà.