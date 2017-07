«Transfiguració de la Nau» convertirà la Catedral en una capsa de llum i música

L'espectacle Transfiguració de la nau convertirà l'interior de la Catedral de Girona en una capsa de llum i música en un espectacle de 25 minuts de durada que s'oferirà gratuïtament, si bé caldrà inscripció prèvia.

Aquesta proposta artística única i basada en les noves tecnologies es podrà veure els propers dies 21, 22 i 23 de juliol. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Girona amb la complicitat del Capítol de la Catedral i que dirigeix Xavi Bové, que va ser responsable del festival Mapping de Girona.

La representació està oberta a tots els públics i servirà per cloure les activitats programades en el marc del 600 aniversari de la nau gòtica de la Catedral.

Jaume Julià, president del Capítol, va dir ahir que aquesta és una acció oberta a tota la ciutadania, com ho van ser l'actuació dels Marrecs de Salt amb l'aixecament d'un castell humà dins la nau o la representació teatral de la Consueta de Sant Jordi, actes inclosos també en el programa dels 600 aniversari de la nau única.

El tinent d'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va destacar ahir en la presentació que amb aquest espectacle Girona «obre la la nau més àmplia del món a tota la ciutadania i per tant seguim amb la voluntat de fer de Girona una ciutat oberta i que vol apropar qualsevol tipus d'art a tothom».

En conjunt, es fusionaran els sons electrònics amb les llums i amb la música interpretada per una formació de deu músics, consistent en un piano i un grup de cordes de la Giorquestra (dos violins primers, dos violins segons, dues violes, dos violoncels), a més de l'orgue de la Catedral, que l'any vinent compleix 75 anys.

L'espectacle consisteix en quatre parts corresponents a quatre moviments musicals: introspecció, recerca, transfiguració i plenitud.

Xavier Bové va explicar que es tracta d'un acte que pretén acostar el patrimoni gironí al ciutadà, alhora que va remarcar la complexitat tecnològica de l'espectacle de llums.

«És innovador tant a Girona, com a l'àmbit nacional i estatal», va dir. A més de Bové, l'equip artístic de l'espectacle està format per Onionlab (disseny lumínic i creatiu), Zinkman (composició musical), la Giorquestra i Pau Riuró (organista).

Per a la realització d'aquest espectacle s'utilitza un complex software de gestió d'entorns 3D combinat amb un altre de control audiovisual, més plug-ins programats expressament per a aquest projecte.

A més, s'utilitzaran un total d'uns 60 projectors de llum controlats un a un per un sistema que per una banda seguirà un unes memòries programades.

D'altra banda, també es faran projeccions a les façanes exteriors i campanar del temple que seran visibles des de tota la ciutat.

El primer dia, el 21 de juliol, l'espectacle comptarà amb la música en directe i hi haurà dos passis: a les 22 h i a les 23 h.

Per assistir a l'espectacle el primer dia caldrà inscriure's enviant un correu electrònic. Els dies 22 i 23 de juliol l'espectacle lumínic es farà amb la música enregistrada el dia anterior i es faran projeccions a les 21.30 h, a les 22.15 h, a les 23 h i a les 23.45 h, per als quals no caldrà inscripció prèvia.