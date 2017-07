Girona comença a difondre l'arxiu Santos Torroella

L'Ajuntament de Girona ha començat a difondre l'arxiu Santos Torroella, cedit al consistori quan es va formalitzar la compra del fons d'art. L'Arxiu Històric ha penjat al seu web el llegat documental de les Galeries Dalmau, que entre els anys 1906 i 1930 van ser un focus de l'art d'avantguarda de principis de segle. Format per 803 documents, que Santos Torroella va adquirir personalment, en destaquen les cartes i els catàlegs vinculats amb les exposicions que van acollir aquestes galeries barcelonines. Algunes, d'artistes tan rellevants com Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joan Miró. L'arxiver municipal Joan Boadas explica que, tot i que és una documentació "reduïda", té una gran "transcendència" per entendre l'art del tombant de segle. A partir d'ara, està disponible en línia i es pot consultar en català, castellà i anglès.

Aquest matí s'ha obert la pàgina web amb els 803 documents que integren el fons de les Galeries Dalmau. Aquesta documentació és una part del material que l'Ajuntament de Girona va rebre en cessió el 2014, per part dels hereus de Rafael i María Teresa Santos Torroella. Aquest material, segons subratlla Joan Boadas, es considera "valuós per l'aportació que fa de context a la comprensió de l'art del primer terç del segle XX".

Les Galeries Dalmau van obrir el 1906 a Barcelona, amb l'accent posat a la creació d'avantguarda de la ciutat i el país. Van coincidir amb l'esclat del Noucentisme i, durant més de dues dècades –van tancar el 1930- van ser testimoni de les avantguardes artístiques, acollint exposicions d'artistes i conferències.

Els documents del fons de les Galeries Dalmau són, majoritàriament, textos. Hi ha cartes, articles de premsa, catàlegs d'exposicions, invitacions, fotografies... En destaquen, però, les cartes de grans noms de l'art de l'època (tant catalans com internacionals). Entre la correspondència n'hi ha de Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso, Juan Gris, Francis Picabia o Albert Gleizes.

La documentació permet descobrir, entre d'altres, quant valien quadres d'artistes de renom en la seva època. Per exemple, es pot veure com un quadre de Joan Miró es podia adquirir aleshores per 100 pessetes.



Web en marxa

La voluntat que el fons de les Galeries Dalmau arribi més enllà de Girona s'ha materialitzat amb la posada en marxa aquest matí de la pàgina web on hi són accessibles els 803 documents que els Santos Torroella van comprar en un moment desconegut als hereus del galerista Josep Dalmau. L'arxivera que ha fet la pàgina, Anna Gironella, ha explicat que la web té una primera part que fa de context però també una pàgina de consulta amb una cerca avançada que "permet buscar per artistes o per tipus de document".

A banda de cartes, també hi ha catàlegs de les exposicions com el que André Breton va fer per a Francis Picabia. Els documents es poden consultar i fins i tot descarregar de manera gratuïta sempre i quan no se'n faci un ús comercial.



"Transcendència universal"

Des de l'Ajuntament de Girona han volgut ressaltar la importància que té aquest fons, que transcendeix la ciutat i s'impulsa internacionalment. L'arxiver municipal de Girona ha destacat que el fons permet llegir "cartes del dia a dia entre pintor i galerista, o veure qui era el més cotitzat".

Segons l'alcaldessa Marta Madrenas, aquests són "uns fons imprescindibles per explicar bona part de l'art nacional però també internacional". Madrenas ha ressaltat que l'equip humà de l'Arxiu Municipal de Girona du a terme una tasca "ingent i desapercebuda" amb un volum de feina feta en digitalització equivalent a països sencers com Espanya o Finlàndia. També ha subratllat la "rellevància excepcional" que té aquest fons no només per al país, sinó també per la seva "transcendència universal".



Complement del futur museu

El fons de les Galeries Dalmau és una part de la cessió que els Santos Torroella van fer a l'Ajuntament de Girona el 2014, coincidint amb la compra del seu fons artístic. Unes obres, aquestes, que seran el nucli del futur Museu d'Art Modern i Contemporani a la Casa Pastors.

Allò que els hereus van cedir, tot l'arxiu i la biblioteca personal del matrimoni Santos Torroella, inclou més de 30.000 documents. "Perquè ens en fem una idea, 700 metres lineals de documentació", ha precisat Boadas. Ara, l'Arxiu comença a difondre aquest llegat posant en línia el fons de les Galeries Dalmau.

A més dels documents procedents de les antigues galeries barcelonines, el llegat documental dels Santos Torroella també inclou documentació de la IX Triennal de Milà, de l'editorial Cobalto, de l'escola Altamira i de les trobades de poetes catalans i castellans, entre d'altres. Pel què fa al paper que ha de tenir tot aquest material en el nou equipament, l'arxiver defensa que la seva cessió dona sentit a la compra del fons d'art. "La col·lecció Santos Torroella té més valor pel fet de tenir aquest fons arxivístic, no queda coixa", diu Boadas.