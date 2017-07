Maçoneria d'Antoni Gaudí o mòmies de Montserrat

La simbologia maçònica que va dissenyar Antoni Gaudí, les mòmies que es guarden al museu de Montserrat o els documents sobre bruixeria conservats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona són alguns dels enigmes que destapa l'escriptor Carlos Mesa en el seu llibre Guia de la Catalunya Màgica.

«Gaudí va ser maçó, sí o sí», assegura Carlos Mesa en una entrevista, en què explica que hi havia coses que no encaixaven en un Gaudí presentat com «extremadament catòlic», pel que va començar a investigar i es va adonar que «hi ha molts detalls en totes les seves obres».

«La seva mateixa tomba té un símbol maçó i fins i tot la seva firma a vegades l'acompanyava de l'esquadra i el compàs, icones inequívocs de la maçoneria», afirma el periodista i enginyer, que suggereix que, per trobar aquests petits detalls, només fa falta «saber mirar».

Per a això, va comptar amb l'inestimable ajuda dels «guàrdies de seguretat» ja que «són allà tantes hores drets que observen detalls sobre els que tu no estàs acostumat».

En el seu llibre, publicat per Ediciones Luciérnaga, fa una ruta per tots aquests llocs poc coneguts de Catalunya, plens de llegendes i enigmes, entre els que l'autor destaca Montserrat: «tothom fa cua per veure La Moreneta, però no es fixen en què el terra on es formen aquestes cues, és una imitació del de la plaça Campidoglio a Roma, fet per Miguel Ángel».

«Al museu de Montserrat pots trobar fins a mòmies egípcies», explica Mesa, que afegeix que també «hi ha un papir que és una còpia de La Ilíada d'Homer».

«Tot això no t'ho esperes i tot és a Montserrat», revela Carlos Mesa, que també és propietari d'una empresa que es dedica a organitzar visites guiades per Girona i Barcelona.

Per escriure el llibre, l'autor assegura que va visitar tots i cadascun dels llocs que en ell esmenta, i, de fet, subratlla que sol va incloure històries i llegendes de llocs que la gent pogués visitar.

«Els catalans desconeixem moltes coses de nosaltres mateixos», subratlla Mesa, que és autor d'altres llibres de misteri, com Barcelona Insòlita (Ed. Jonglez) i Profecies Maies: mite i realitat (Ed. Nowtilus).

Durant el procés d'elaboració del llibre, Mesa assegura que el que més li va sorprendre «és veure una Catalunya tan diferent del que estem acostumats, anar descobrint que hi ha racons que no es coneixen i molts enigmes que explicar».

Un d'aquests enigmes que l'autor intenta aclarir en el seu llibre és la bruixeria a Catalunya, que «malgrat que la Inquisició la va voler amagar», afirma, encara queden molts racons que ensenyen traços de la història de la bruixeria.

«Un dels millors llocs per consultar documents sobre bruixeria és l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona, on un pot consultar actes de la Inquisició», exposa l'autor, que també recomana passar pel Museu Jueu de Girona per consultar un altre tipus de documents sobre el tema, com mapes.

Una altra dada que pot sorprendre als lectors és l'analogia del disseny del paviment de la plaça Catalunya, una roda amb sis ràdios, amb el símbol de l'organització internacional Rotary Club, que reuneix a líders empresarials i professionals per prestar serveis humanitaris.

Malgrat que molts dels llocs que l'autor cita en el llibre tenen algun vincle amb la religió, Carlos Mesa destaca que «el tema religió el cito molt poquet» i avança que «en un parell d'anys» llançarà un llibre sobre el cristianisme i els seus mites.