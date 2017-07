La presumpta filla de Dalí abans de les proves d'ADN: «Tinc dret de saber qui sóc»

La presumpta filla del pintor Salvador Dalí, Pilar Abel, se sotmet aquest dimarts a unes proves d'ADN a l'Institut de Toxicologia de Madrid. Hores abans de les anàlisis, reconeix que està "tranquil·la" i defensa que persegueix "esclarir la veritat".

La seva lluita personal obligarà a fer les mateixes proves a la seva mare (que té 87 anys i està a una residència a Figueres) i també a exhumar les restes de l'artista, que reposa al Teatre-Museu de la capital empordanesa. La Fundació Gala-Salvador Dalí ja ha interposat un recurs per evitar obrir la tomba del pintor per buscar restes biològiques. "Estic en el meu dret de saber qui sóc, jo no vaig en contra de ningú", ha manifestat Abel, que sosté que no es mou per una ambició econòmica sinó que vol posar fi a un litigi que fa més de deu anys que dura.

Les proves genètiques hauran d'aclarir si el que diu Pilar Abel és veritat o no. Aquesta figuerenca nascuda l'1 de febrer de 1956 sosté que és filla del geni del surrealisme. Segons argumenta, la seva mare i el pintor van mantenir una relació clandestina quan la dona treballava a Cadaqués d'assistenta per a uns amics de la família Dalí. Tot es va mantenir en secret fins que la seva àvia paterna (la mare de l'home que li va donar els cognoms) li va confessar que era filla de l'artista. Una informació que li va confirmar la seva mare. "Jo lluito per la meva mare, ella em dona forces", assegura.

A partir d'aquí, havia fet diversos intents -sense èxit- per aconseguir que el cas prosperés. La seva història, però, ha fet un gir de 180 graus des que fa dues setmanes el Jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid va ordenar exhumar el cadàver del pintor per extreure'n mostres d'ADN i comparar-les amb les d'Abel i la seva mare. Segons la interlocutòria de la jutgessa-magistrada María del Mar Crespo és "necessari" obtenir l'ADN de les despulles de l'artista perquè no hi ha "altres restes biològiques o personals".

La primera en sotmetre's a les proves serà Pilar Abel que, acompanyada del seu advocat Enrique Blánquez, està citada a l'Institut de Toxicologia de Madrid aquest dimarts al matí. La jutgessa també ha ordenat que es facin les mateixes analítiques a la mare d'Abel, que té 87 anys i està en una residència a Figueres. "Hem sol·licitat que no sigui ella la que vingui a Madrid perquè està gran i té problemes de salut, així que caldrà que els forenses es traslladin a Figueres", ha detallat.



Sense data per a l'exhumació

A partir d'aquí, l'últim pas serà obrir la tomba de Salvador Dalí per obtenir restes òssies o peces dentals sobre les quals practicar la prova d'ADN, i fer la comparativa amb les mostres de Pilar Abel i la seva mare.

Les despulles de l'artista, que va morir l'any 1989, reposen al Teatre-Museu Salvador Dalí de Figueres. Fonts de la Fundació Salvador-Galí –que gestiona tot el seu llegat- han confirmat que la setmana passada ja van interposar el recurs en contra de l'exhumació i han evitat donar més detalls sobre com es farà tot el procés. De moment, el jutge no ha resolt i tampoc hi ha data fixada per a l'exhumació. De moment, el judici del cas està datat per al dia 18 de setembre d'aquest any.



"Mai he demanat diners"

Pilar Abel defensa que no té res en contra de la fundació i que entén el recurs. Ara bé, argumenta que es creu en el dret de "saber la veritat". "No tinc res en contra de la fundació, respecto tot el que va fer ell", ha afegit. També assegura que no es mou amb un ànim de guanyar diners i, fins i tot, no diu obertament que demanarà la legítima (la part de l'herència que li tocaria per llei si fos reconeguda com a descendent directa). "Anem per passos, el de fer-me les proves d'ADN és un pas molt important per mi, ja veurem després què passa", ha manifestat.

També lamenta que hagi estat tants anys defensant que Dalí era el seu pare i que la justícia a Catalunya "no hagi atès" les seves peticions. "Això, com a empordanesa i catalana que sóc em sap greu", manifesta.

En cas que Maria Pilar Abel sigui reconeguda com a filla de Salvador Dalí, podrà modificar el seu cognom al Registre Civil i reclamar la legítima. De fet, la demanda de paternitat interposada al jutjat madrileny és contra el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Fundació Gala Dalí, que són els actuals hereus del pintor.