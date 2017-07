Notes de Tall 2017: Consulta les notes de tall de les universitats catalanes

La Generalitat ha fet públic aquest dimecres les notes de tall del 2017 per accedir a les universitats catalanes. 9 de cada 10 estudiants preinscrits ja tenen assignat un centre d´estudi i a través del següent llistat poden saber si la seva nota és suficient per accedir a la carrera desitjada. Gairebé 7 de cada 10 estudiants, un 67,81 per cent del total, podran estudiar l'ensenyament que volien en el centre que havien triat en primera preferència.

Les notes de tall més altes corresponen a Física/Matemàtiques a la UAB (13,352 i 20 places), Física/Matemàtiques a la UB (13,115 i 20 places), Medicina UPF (12,840 i 60 places), Medicina a la UB-Campus Clínic (12,725 i 172 places), Enginyeria Física UPC (12,690 i 40 places), Medicina UB-Campus Bellvitge (12,639 i 87 places), Bioquímica i Biologia molecular / Biotecnologia a la URV (12,614 i 10 places), Filosofia, política i economia a la UPF (12,610 i 30 places), Matemàtiques UPC (12,540 i 50 places), Estudis Internacionals d'Economia i Empresa – International Business Economics UPF (12,446 i 90 places).



Notes de tall 2017: Els estudis amb més demanda

Els estudis més sol·licitats en primera preferència aquets 2017 de cadascuna de les universitats són: Administració i direcció d'empreses (UB), Medicina (UAB), Enginyeria informàtica (UPC), Administració i direcció d'empreses (UPF), Medicina (UdL), Medicina (UdG), Medicina (URV), i Disseny "BAU" (UVic-UCC).



D'on surt la nota de tall?

La nota de tall de cada alumne combina dues notes, la global del batxillerat i la de la selectivitat. La nota de selectivitat suposa el 40% i el 60% restant és la nota de l'expedient acadèmic del Batxillerat. Una de les notes més altes d'aquest any va ser per a la Ivet Cano Boada de l'Institut Santiago Sobrequés de Girona.

L'any passat, el doble grau de Física i Matemàtiques de la UAB va ser l'estudi universitari amb la nota de tall més alta (13,238). Els mateixos estudis universitaris, però a la Universitat de Barcelona (UB) té la segona nota de tall més elevada (12,926). A continuació es van situar Medicina al campus del Clínic de la UB (12,748) i Filosofia, política i economia a la UPF (12,662). A la Universitat de Girona, la nota de tall més va ser per Medicina (12.303), seguida pels dobles graus de Biologia i Biotecnologia (11,610) i de Biologia i Ciències ambientals (10,322).

Notes de tall a la UdG

Calendari de matriculació i accés a la universitat 2017

Un cop formalitzada la preinscripció, el calendari de matriculació i accés a la universitat es completa d´aquesta manera:

Del 13 al 18 de juliol: Període de matrícula dels estudiants assignats en primera preferència.

Del 18 al 24 de juliol: Matrícula de les PAU convocatòria de setembre.

24 de juliol: Segona assignació de places

Del 25 al 27 de juliol: Matrícula de la segona assignació de places

5, 6 i 7 de setembre: Proves d´accés a la universitat (convocatòria de setembre).

8 de setembre: Prova d´aptitud personal (PAP) per als graus d´Educació infantil i d´Educació primària.

20 al 21 de setembre: Preinscripció universitària de la convocatòria de setembre.

27 de setembre: Assignació de places de la convocatòria de setembre Matrícula d´assignats a la convocatòria de setembre.

9. 28 de setembre-2 d´octubre: Matrícula d´assignats a la convocatòria de setembre.

Els centres amb més alumnes assignats

Els alumnes assignats a les diferents universitats són: 11.658 a la UB, 8.501 a la UAB, 5.392 a la UPC, 4.111 a la UPF, 3.368 a la UdG, 2.987 a la URV, 2.250 a la UdL, i 1.718 a la UVic-UCC.



Resultats definitus de la selectivitat

També s'han presentat els resultats definitius dels 31.580 estudiants que es van presentar a les PAU el juny. Un 94,03% van aprovar les proves (l'any passat van ser un 97,05%), amb una nota mitjana de 6,434. La nota d'accés, que suma la del Batxillerat amb les de les PAU, se situa en 7,003. Hi ha 412 alumnes que han aconseguit una nota superior al 9 i rebran una distinció del Govern per aquest motiu, 234 nois i 178 nois de 32 comarques. 97 centres han tingut més d'un distingit.