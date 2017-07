Notes de Tall 2017: Consulta les notes de tall de les universitats catalanes

La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, presentarà aquest dimecres els resultats de la preinscripció universitària per al proper curs 2017-2018, així com també el resultats definitius dels estudiants que han fet les proves d´accés a la universitat (PAU) aquest mes de juny. Es coneixeran el nombre d´estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic–Central de Catalunya, els estudis més demanats i les notes d'admissió per a cadascuna de les titulacions. Un cop es facin públiques les notes de tall, Diari de Girona les publicarà a la seva web.

L'any passat, el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va ser l'estudi universitari amb la nota de tall més alta (13,238). La mateixa carrera, però a la Universitat de Barcelona (UB) té la segona nota de tall més elevada (12,926). A continuació es van situar Medicina al campus del Clínic de la UB (12,748) i Filosofia, política i economia a la UPF (12,662). A la Universitat de Girona, la nota de tall més va serés per Medicina (12.303), seguida pels dobles graus de Biologia i Biotecnologia (11,610) i de Biologia i Ciències ambientals (10,322).