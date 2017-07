Notes de tall 2017: Les carreres amb les notes més altes

El doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) repeteix aquest any com la carrera amb la nota de tall més alta, un 13,352. De fet, la segona posició l'ocupa aquest mateix doble grau de la Universitat de Barcelona (UB), amb un 13,115. La tercera i quarta posició les ocupen Medicina a la UPF-UAB i al Campus Clínic de la UB, amb un 12,840 i un 12,725 respectivament Un total de 46.052 estudiants s'han preinscrit aquest any en alguna de les set universitats públiques catalanes o a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Gairebé 9 de cada 10 estudiants preinscrits ja tenen assignat un centre d'estudi i d'aquests, el 67,81% podran estudiar l'ensenyament que volien en el centre que havien triat en primera preferència.

Aquestes són les carreres que demanen una nota de tall 2017 més alta. Pots consulta el llistat complet de les notes de tall 2017 aquí