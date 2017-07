El cadàver de Dalí s'exhumarà la setmana vinent

El cadàver de Dalí s'exhumarà dijous de la setmana vinent amb l'objectiu d'extreure'n mostres d'ADN per poder confrontar-les amb les de Pilar Abel Martínez, la dona que afirma ser filla del genial artista empordanès. Segons avança el diari El Punt Avui, . si no hi cap que ho impedeixi, els tècnics i forenses obriran la tomba de Dalí, situada a la cripta sota la cúpula del museu de Figueres.

La magistrada María del Mar Crespo, del Jutjat número 11 de primera instància de Madrid, va signar el passat 26 de juny un acte pel qual s'ordena l'exhumació del cadàver del pintor (1904-1989) i s'insta Abel a fer-se les proves a les quals es va sotmetre ahir a l'Institut Nacional de Toxicologia.

La Fundació Gala-Dalí va presentar tres dies més tard, el 29 de juny, un recurs, amb el suport del despatx d'advocats Roca Junyent en coordinació amb l'Advocacia de l'Estat, ja que la demanda de paternitat es dirigeix també contra el ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques com a hereus legals del pintor.

En el seu recurs proposen a la jutgessa la possibilitat que es comparin, prèviament, els ADN d'Abel i del seu germà, per determinar si són fills del mateix pare.

L'advocat de la demandant, Enrique Blánquez, va explicar ahir als mitjans a les portes de l'Institut Nacional de Toxicologia que aquesta és una proposició que ha fet la Fundació en el recurs: la fundació pretén la confrontació de l'ADN dels germans, «però això no està ordenat» ni creu que es faci, perquè el germà no és part en aquest plet.

Davant la possibilitat que aquest recurs eviti l'exhumació del pintor empordanès, Blánquez apunta que «podria ser» en el cas que «la jutgessa estimés el recurs, però potser no s'ha resolt» (el recurs) abans de l'exhumació. «Portem dos anys amb aquest procediment, i aquesta prova -la de l'ADN del germà d´Abel- no garantiria que fos concloent, no podem arriscar-nos a perdre una altra vegada dos anys més», va subratllar el lletrat.

Els resultats de les mostres obtingudes ahir serviran per comparar-les amb les obtingudes després de l'exhumació del pintor, va assegurar el mateix Blánquez, perquè fins que no hi hagi mostres de l'artista «serà impossible» realitzar la prova definitiva.



Mostres de saliva

Pilar Abel (Figueres, Alt Empordà, 1956) va explicar als mitjans que la prova a la qual s'ha sotmès ha consistit en l'extracció de mostres de saliva i que, encara que la seva mare també estava citada ahir a petició de l'Institut Nacional de Toxicologia, «no ha pogut» desplaçar-se per motius de salut.