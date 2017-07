L´Ajuntament veu "impossible" exhumar el cos de Dalí el 20 de juliol per problemes tècnics

L'Ajuntament de Figueres veu "impossible" exhumar el cos de Salvador Dalí el 20 de juliol per problemes tècnics. L'alcaldessa, Marta Felip, ha recordat que l'edifici del Teatre-Museu on hi ha enterrat el pintor és de propietat municipal i, a més, està protegit.

"Qualsevol intervenció que s'hi vulgui fer requereix el vistiplau de Patrimoni", ha detallat. Felip creu que no hi ha temps per elaborar un projecte d'obra i aconseguir tots els permisos per aixecar la llosa d'1,5 tones que hi ha sobre la cripta on descansen les restes del geni surrealista perquè li puguin agafar mostres d'ADN. Segons l'alcaldessa, aquesta intervenció s'hauria de fer amb grua.

"Salvador Dalí no està enterrat en un nínxol comú, sinó en una tomba que no és de fàcil obertura i que requereix realitzar obres", afegeix Felip. Per això, han enviat una petició al jutjat perquè aturi l'exhumació i al·lega que tot el procediment no estarà a punt per a la data fixada.

Impossible executar l'ordre d'exhumació en tan poc temps. Aquest és l'argument que han esgrimit els advocats de la Fundació Gala-Salvador Dalí, amb l'aval dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Figueres, al jutjat per demanar que s'aturi la decisió de desenterrar el pintor el 20 de juliol per extreure-li mostres d'ADN i comprovar si realment és el pare biològic de Pilar Abel, tal com ella sosté.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha explicat que fins ara s'havien mantingut "al marge" de la reclamació de paternitat perquè no afectava l'ajuntament. Ara, però, les coses han canviat perquè l'edifici on hi ha enterrat Dalí i que acull el museu és de propietat municipal. L'alcaldessa veu "inviable" que es puguin aconseguir tots els permisos a temps per dijous vinent.

El cos embalsamat de Salvador Dalí descansa a terra, sota la cúpula del Teatre-Museu de Figueres des de l'any 1989. Està enterrat en una cripta i, a sobre, hi ha una làpida que pesa 1,5 tones.

Felip ha recordat que l'edifici que acull el Teatre-Museu està protegit i que necessiten, abans de fer-hi qualsevol tipus d'obra, elaborar un projecte tècnic i aconseguir el vistiplau de Patrimoni de la Generalitat i del Ministeri de Cultura. "No està enterrat en un nínxol comú", ha afirmat Felip que assegura que veuen "molt impossible" complir a temps amb l'exhort judicial. "No és de fàcil obertura, requereix fer obres a la cripta amb una grua", ha assenyalat.



Petició al jutjat



Els serveis municipals estan elaborant un informe amb el requeriments tècnics per poder dur a terme l'exhumació. Mentrestant, a través dels advocats de la Fundació Gala-Salvador Dalí, han fet arribar una petició al jutjat per aturar l'exhumació al·legant que no es pot fer en tan poc temps.

L'exhumació del cos la durà a terme el Jutjat de primera instància i instrucció 8 de Figueres, executant les ordres del Jutjat de Primera Instància 11 de Madrid que és qui tramita la demanda de paternitat. La data fixada per a la pràctica d'aquesta diligència és el 20 de juliol a les 9.30 del matí. "No em vull ni imaginar què pot passar dijous que ve si la comitiva judicial acaba venint, serà impossible obrir la tomba", ha afirmat Felip.

Per això, l'alcaldessa espera que el jutjat faci cas a la petició i aturi l'exhumació del cos.