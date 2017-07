Notes de tall 2017: Creix un 1% el nombre de futurs universitaris que trien la UdG en primera opció

La Universitat de Girona (UdG) tindrà l'any que ve un 1% més d'alumnes que l'han seleccionada com a primera opció en el procés públic d'assignació de places per al proper curs 2017-18. Ara mateix, són gairebé dos de cada tres els alumnes que han triat el centre universitari com la seva primera opció (en concret, un 63,8%). Per estudis, el que té més demanda en primera preferència és Medicina. Malgrat una nota de tall de 12,310, s'han presentat 204 sol·licituds per ocupar les 80 places previstes. La segueixen, ja a distància, Infermeria, Dret, Fisioteràpia i Educació Primària. Ara, entre el 13 al 18 de de juliol ja es poden matricular els 2.353 estudiants que han triat la UdG en primera opció.

Tot i que les preinscripcions han baixat un 1% en el conjunt de Catalunya, la Universitat de Girona ha aconseguit augmentar el nombre d'estudiants que la seleccionen com a la seva primera opció. Ha estat un augment tímid, també d'un 1%, però que fa que la xifra sobrepassi els dos terços dels alumnes matriculats i suposin ja un 68,3% del total.

En el procés d'assignació de places al sistema universitari català, la UdG ha rebut 3.442 estudiants, 2.353 dels quals en primera preferència. La mateixa universitat interpreta les dades com "una consolidació de la UdG com a centre de referència per als futurs estudiants".

Analitzant les dades per titulacions, la que té més demanda en primera opció és Medicina. I això malgrat l'elevada nota de tall (un 12,310). En concret, per cursar aquests estudis s'han presentat 204 sol·licituds però només hi ha disponibles 80 places. Ja a distància, segueix una altra especialitat de Ciències de la Salut: Infermeria. En aquest cas s'han fet arribar 203 demandes per cobrir les 130 places amb una nota de tall de 9,096.

En tercer lloc se situa Dret, amb 143 sol·licituds per a 155 places i també Fisioteràpia, Educació Primària, Publicitat i Relacions Públiques, Educació Social, Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

Per facultats, la que té més places vacants és la de lletres. De les 315 places que hi havia per ocupar, 154 alumnes la van triar com a primera preferència i, sumat amb la resta d'assignacions, sumen 192 alumnes.

La UdG i els seus centres adscrits ofereixen per al curs que ve 3.685 places en els 61 graus de l'oferta acadèmica. La següent fase del procés d'assignació es resoldrà el proper 24 de juliol.