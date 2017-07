S´exhaureixen les entrades per a la «Transfiguració de la nau» del dia 21

Les entrades per a les dues sessions del divendres 21 de juliol de l'espectacle T ransfiguració de la nau s'han exhaurit en només cinc dies. En aquest temps, un total de 900 persones han reservat una de les localitats que permetran veure aquesta proposta artística única de llum i so dins de la Catedral de Girona i, alhora, sentir en directe la música composta especialment per a l'esdeveniment.

Precisament la interpretació musical en directe serà l'única diferència entre les dues sessions del dia 21 (a les 22 h i a les 23 h) i els vuit passis programats per als dies 22 i 23 de juliol. En aquesta ocasió, les sessions es faran a les 21.30 h, a les 22.15 h, a les 23 h i a les 23.45 h, i la música que es podrà escoltar serà la que s'haurà enregistrat en l'estrena de divendres. L'entrada serà, igual que en el cas del dia 21, gratuïta i amb l'aforament limitat, però no caldrà reservar la localitat. A cada passi hi caben unes 450 persones.

El director de l'espectacle és Xavi Bové, que estarà acompanyat per Onionlab (disseny lumínic i creatiu), Zinkman (composició musical), la Giorquestra i Pau Riuró (organista). Transfiguració de la nau és un dels actes que s'han organitzat aquest any per commemorar el 600 aniversari de la nau gòtica de la Catedral. Tal com va assegurar Bové, la setmana passada en el transcurs d'un acte de presentació, «es tracta d'un espectacle que pretén acostar el patrimoni gironí al ciutadà».

En conjunt, es fusionaran els sons electrònics amb les llums i amb la música interpretada per una formació de deu músics, consistent en un piano i un grup de cordes de la Giorquestra, a més de l'orgue de la Catedral, que l'any vinent compleix 75 anys. L'espectacle consisteix en quatre parts corresponents a quatre moviments musicals: introspecció, recerca, transfiguració i plenitud.