Girona dedica un nou festival a Jaco Pastorius, el baixista més influent

En el trentè aniversari de la tràgica mort de Jaco Pastorius, el baixista més influent del món, Girona l'homenatjarà amb un festival que se celebrarà en diferents espais de la ciutat.

Originari de Florida, on va morir amb només trenta-cinc anys després de ser apallissat, Pastorius va revolucionar el món del baix elèctric i la seva irrupció a l'escena internacional va suposar un abans i un després al món de la música moderna.

En la seva curta però brillant carrera, l'autoproclamat «millor baixista del món» va deixar la seva empremta en nombrosos discos crucials d'artistes del món del jazz, com Pat Metheny, Weather Report o Herbie Hancock, i també de l'escena de la música popular, destacant les seves col·laboracions amb Joni Mitchel, Jimmy Cliff i Ian Hunter.

El festival Jacophonic s'obrirà el 18 de setembre al El Cafè, on es podrà veure una exposició amb alguns dels discos més interessants de Jaco Pastorius, i on actuarà en un concert gratuït (20.30 h) el duet Ressons de Jaco, format pel guitarrista Dani Pérez i el baixista Pep Pérez Cucurella, tots dos professors de l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc).

L'endemà, i també al Barri Vell de Girona, concretament a la botiga Moby Disc de la rambla de la Llibertat, el crític de jazz Vicenç Ménsua oferirà a partir de les 18.30 h una xerrada i audició comentada, amb el títol Jaco Pastorius: la revolució del baix.

La tercera jornada «jacophònica» estarà dedicada al baixista italià Dario Deidda, considerat un dels millors baixistes actuals, gran seguidor de l'estela de Pastorius, i membre dels grups de Kurt Rosenwinkel.

El músic napolità presentarà a les 18 h a l'Espai Marfà Jazz on Jazz? Bass, una classe magistral oberta a instrumentistes de tots els nivells i estils que ofereix la matrícula a 10 euros.

Ja a la nit, Deidda oferirà al Sunset Jazz Club (22 h, 12 euros) al costat d'Albert Bover i David Xirgu, el que serà el seu primer concert a l'Estat liderant un projecte propi.

Dijous 21 de setembre, quan farà trenta anys de la mort de Jaco Pastorius, es projectarà al Cinema Truffaut (20 h, 4 euros) un documental sobre la seva vida, que ha estat produït per Robert Trujillo, baixista del grup Metallica, en el qual apareixen testimonis de músics llegendaris com Sting, Flea o Bootsy Collins. Aquella mateixa tarda, el trio de Carles Benavent i Antonio Serrano hauran estat tancats al Sunset, assajant els darrers detalls de l'espectacle For Jaco, Toots and Paco, que s'estrenarà divendres 22 de setembre en doble sessió a l'escenari del club gironí (21 h i 23 h, 20 euros). Aquest serà un triple homenatge a Jaco Pastorius, Toots Thielemans i a Paco de Lucía, amb qui tant el baixista català com l'harmonicista madrileny van col·laborar estretament.

Encarant la recta final del Jacophonic, dissabte 23 de setembre a les 21 h es podrà escoltar a l'escenari exterior del Sunset el grup Àrid, que hi actuarà gràcies a la col·laboració amb el festival L'Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu, que impulsa l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.

Per acomiadar la primera edició del festival Jacophonic, i com a contrapunt a l'allau elèctrica viscuda, la proposta per al concert de clausura serà totalment acústica i anirà a càrrec del grup de música contemporània Tellus Ensemble, que el 4 d'octubre oferirà a la Casa de Cultura un concert amb obres inspirades en Jaco Pastorius, han informat els organitzadors.