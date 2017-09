«Estiu 1993», seleccionada per anar als Oscar

«Estiu 1993», seleccionada per anar als Oscar

'Estiu 1993', de Carla Simón, serà la pel·lícula que representarà a Espanya en la 90 edició dels Oscar per competir a la categoria del premi a la Millor Pel·lícula de Parla no Anglesa, tal com ha anunciat aquest dijous 7 de setembre l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.

El film explica la història autobiogràfica de la mateixa directora; uns dies a l'estiu d'aquell any en el qual una nena ha de traslladar-se a viure al camp amb el seu oncle, la dona d'aquest i la seva petita filla després de la mort dels seus pares a causa de la sida.

La cinta ha rebut diversos guardons, entre els quals destaca el premi de la Millor òpera prima a la 67a edició del Festival de Berlín i el gran premi de la secció Generation Kplus del mateix certamen. Just després, ´Estiu 1993´ va recollir la Bisnaga d´Or del Festival de Màlaga, va ser distingida com la millor al Cannes Écrans Juniors a Canes, el premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Buenos Aires i el guardó al millor llargmetratge i nova crítica en el 10è Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT).

L'actriu Anna Castillo ha estat l'encarregada d'anunciar el títol elegit en un acte celebrat aquest matí a la seu de l'Acadèmia de Cinema, acompanyada per la presidenta de la institució, Yvonne Blake, i una notària.

Filmada en català i rodada a la Garrotxa, a Espanya ha recaptat més de 600.000 euros en taquilla i ha estat vista per 94.000 espectadors, segons dades de l'ICAA.

Blake ha subratllat que es tracta d'una pel·lícula "preciosa i tendra" que pot agradar a Hollywood i que aborda temes "molt actuals".