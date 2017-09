La pitonissa va demanar justícia gratuïta

La pitonissa Pilar Abel va demanar justícia gratuïta, de manera que podria no haver de pagar les costes del judici, l'exhumació i les proves d'ADN tot i en el cas que se li reclamessin danys i perjudicis. L'advocat Carles McCragh, degà del Col·legi de Girona, ha aclarit que una cosa és demanar la justícia gratuïta i l'altra és que se li concedeixi. Si no té patrimoni «pot ser beneficiària de la justícia gratuïta i no haver de pagar res». La Fundació Dalí s'ha reservat el dret d'«emprendre accions». Però en aquest cas, si les circumstàncies econòmiques d'Abel ho justifiquen, cobrar serà difícil. D'altra banda, la pitonissa hauria tingut dret al 25% de l'herència de Dalí al moment d'efectuar el testament, en el cas que fos declarada filla legal de l'artista, fet que l'ADN ha desmentit.