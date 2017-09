«It» basat en la novel·la d'Stephen King arriba a la gran pantalla

El director argentí Andy Muschietti torna a la primera línia de l'actualitat cinematogràfica dirigint el film de terror 'It', una cinta basada en la novel·la homònima d'Stephen King el 1986. La cinta narra la historia d'un grup de set nois coneguts com Els Perdedors són terroritzats per un pallasso anomenat 'Això'. S'alimenta de les seves pors i és capaç d'adoptar formes diverses, com la d'un pallasso ballarí anomenat Pennywise, que assetja els nens oferint-los globus. Terror a banda, la cartellera setmanal també porta el film 'Churchill', subtitulat al català, i la nova pel·lícula de François Ozon, 'El amante doble'. La producció britànica 'The Limehouse Golem' també s'estrenarà aquest divendres, mesos després de clausurar el 49a Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.

'It'

Del director de 'Mamá', l'argentí Andy Muschietti, arriba el film de terror 'It', una cinta basada en la novel·la homònima d'Stephen King el 1986. Es tracta de la segona adaptació del llibre després d'un telefilm que va veure la llum l'any 1990.

La cinta narra la historia d'un grup de set nois coneguts com Els Perdedors són terroritzats per un pallasso anomenat 'Això'. S'alimenta de les seves pors i és capaç d'adoptar formes diverses, com la d'un pallasso ballarí anomenat Pennywise, que assetja els nens oferint-los globus. L'adaptació cinematogràfica es dividirà en dues parts.



'Churchill'

Jonathan Teplitzky dirigeix 'Churchill', una cinta que s'estrena subtitulada en català. L´any 1944 les Forces Aliades estan preparades pel desembarcament de Normandia. 48 hores abans de l'operació, el primer ministre britànic Winston Churchill s´enfronta amb els seus generals i aliats nord-americans, fet que es converteix en el punt d´inflexió de la II Guerra Mundial.



'El amante doble'

François Ozon torna a la primera línia de la cartellera cinematogràfica amb 'El amante doble'. La cinta se centra en la història de Chloé, una jove fràgil i que pateix depressió que s'enamora de Paul, el seu psiquiatra. Mesos més tard, quan van a viure junts, ella descobreix que el seu amant li ha amagat part de la seva identitat.



'La escala'

Dos joves militars gaudeixen d'unes vacances a Xipre després de tornar de l'Afganistan. Es tracta d'una teràpia per a oblidar els horrors de la guerra viscuda, però el malson no serà fàcil de superar.



'The Limehouse Golem'

Cinta dirigida per Juan Carlos Medina, director de 'Insensibles', que aborda ara una sèrie d'assassinats que sacsegen el districte de Limehouse Londres el 1880. Els veïns comencen a conjecturar que uns crims tan monstruosos només poden ser obra del Golem. Desesperada, la policia posa l´experimentat detectiu Kildare al capdavant de la investigació. Un relat gòtic, basat en el bestseller de Peter Ackroyd i que suposa el retorn, per la porta gran, de Juan Carlos Medina. La producció britànica va ser l´encarregada de clausurar la 49a edició del Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.