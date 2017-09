El ministeri expressa el «desig» d'abaixar l'IVA del cinema al 10%

El Ministeri de Cultura va matisar ahir les paraules del secretari d'Estat de Cultura, Fernando Benzo, a la COPE en què anunciava una rebaixa de l'IVA en el cinema del 21% al 10% el 2018.

Fonts del ministeri van manifestar posteriorment que el secretari d'Estat de Cultura expressava el «desig» que la càrrega impositiva sobre les entrades de cinema es reduís «tan aviat com sigui possible», preferiblement, abans de finals del 2018, però en cap cas van voler donar l'acord per tancat.

Segons les mateixes fonts, la decisió encara no es pot donar per feta i que en aquests moments s'està treballant, ja que no depèn exclusivament del Ministeri de Cultura.

El sector cinematogràfic va quedar exclòs de la primera reducció de l'IVA aprovada al març i que va entrar en vigor el 29 de juny passat. Concretament, va incloure només els espectacles en directe –com els toros–, passant d'una taxa del 21% al 10%.

Es tractava d'una de les reivindicacions del món de la cultura des que feia cinc anys l'impost al cinema s'havia incrementat des del 8% i el sector ho va rebre com una represàlia més de la posició tradicionalment crítica amb el govern del PP.

Durant la tramitació parlamentària dels pressupostos, PSOE, Units Podem, PDeCAT, ERC, Compromís i EH Bildu van reclamar el rebaixa de l'IVA als cinemes, però no va prosperar.

El conseller de Cultura, Lluís Puig, veu la iniciativa del govern espanyol com un «caramelet al pati d'una escola» enmig de «l'enfrontament total» pel referèndum.

«No sé si ens farà falta el 2018 la rebaixa de l'IVA en el cinema català o ja ens l'aplicaren nosaltres», va reblar. Al seu entendre, les mesures s'han d'aplicar d'immediat i no governar «a dos anys vista». El conseller celebra la tria d' Estiu 1993 per als Oscar.